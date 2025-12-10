به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کمکهای مردمی از مسجد رضا در بلکبرن، انگلستان، به سرقت رفت. این حادثه حوالی ساعت ۱۷:۳۰ به وقت گرینویچ در روز دوشنبه رخ داد و فرد سارق پیش از ورود به مسجد کفشهای خود را درآورد و سپس صندوق کمکهای مردمی را از یک سطل چرخدار خارج کرد!
مسجد رضا واقع در بلکبرن، شهری در لانکاشر، انگلستان، تصاویر دوربین مداربسته از لحظه سرقت را منتشر کرد که در آن فردی با پوشش کلاهدار وارد مسجد شده و پس از برداشتن کفشهایش، صندوق امانت را با خود میبرد. صندوق حاوی مبالغی از کمکهای جمعآوریشده از نمازگزاران برای امور خیریه و حمایت از جامعه بود.
پلیس لانکاشر اعلام کرده که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و ماموران در تلاش برای شناسایی سارق هستند. مقامات همچنین از شهروندان درخواست کردهاند هرگونه اطلاعاتی درباره فرد مشاهدهشده در تصاویر دوربین مداربسته ارائه دهند.
جامعه مسلمانان محلی تأکید کردهاند که این کمکها نقش حیاتی در تداوم فعالیتهای مسجد و خدمات اجتماعی آن دارند و از سارق خواستهاند صندوق را بازگرداند. تحقیقات پلیس ادامه دارد و بررسیها بر اساس تصاویر دوربین و شاهدان احتمالی در حوالی خیابان آلتون صورت میگیرد.
