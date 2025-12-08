سفیر آمریکا: سفر فرمانده ارتش لبنان به واشنگتن انجام خواهد شد/ از موضوع الحاق سوریه و لبنان اطلاعی ندارم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میشل عیسی، سفیر ایالات متحده در لبنان، از وجود «تماس‌هایی برای بازگشت دیدار فرمانده ارتش، رودولف عون، با مقامات واشنگتن» خبر داد و ابراز امیدواری کرد که «این سفر انجام شود.»

عیسی پس از دیدار خود با یوسف رگی، وزیر امور خارجه لبنان، اظهار داشت: «مسائل مربوط به سفر فرمانده ارتش به واشنگتن در حال روشن‌تر شدن است، اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.»

در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات اخیر فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، تام براهام، سفیر آمریکا تأکید کرد که «از موضوع الحاق سوریه و لبنان اطلاعی ندارد.»

در خصوص جلسات مربوط به مکانیزم منطقه‌ای، عیسی با اشاره به ماهیت بلندمدت این روند، بیان کرد: «ما انتظار صلح را از جلسه اول نداشتیم؛ طرفین باید گرد هم آیند و سپس آنچه را که در اختیار دارند، بر روی میز بگذارند.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که واشنگتن ماه گذشته سه دیدار رسمی در سطح عالی را که قرار بود رودولف عون در ایالات متحده انجام دهد، لغو کرده بود.

