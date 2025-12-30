  1. صفحه اصلی
بازار داغ ویدیوها و محتواهای جعلی در فضای مجازی؛ این‌بار لاذقیه سوریه به‌جای تهران! + ویدیو

۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۶
ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان اعتراضات در تهران در حال انتشار است، مربوط به اعتصاب علوی‌ها در پاسخ به فراخوان شیخ غزل غزل در شهر لاذقیه سوریه است که در ۷ دیماه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر معاند و دشمنان ایران و امتداد آن‌ها در فضای مجازی از اعتراضات سوریه هم برای متشنج کردن فضای خبری کشورمان دریغ نمی‌کنند.

ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان اعتراضات در تهران در حال انتشار است، مربوط به اعتصاب علوی‌ها در پاسخ به فراخوان شیخ غزل غزل در شهر لاذقیه سوریه است که در ۷ دیماه انجام شد.

طبق گزارش رسانه‌های سوری، طرفداران جولانی نیز در پاسخ به این تجمع به خیابان‌های لاذقیه آمدند و با علوی‌ها درگیر شدند.

