نگرانی نهادهای امنیتی اسرائیل از شعارهای ضدصهیونیستی سربازان سوری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار ویدئوهایی از سربازان ارتش سوریه که در جریان رژه نظامی به مناسبت «عید آزادی»، شعارهایی در حمایت از غزه سر داده‌اند، نگرانی جدی در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «در سالگرد سقوط نظام اسد و تشکیل نظام جدید سوریه، دستگاه‌های امنیتی تصاویری از شبکه‌های عمومی رصد کرده‌اند که نشان می‌دهد سربازان ارتش سوریه در مراسم نظامی در شهرهای مختلف این کشور علیه اسرائیل شعار می‌دهند و اسرائیل را دشمن خطاب می‌کنند.»

در این ویدئوها، سربازان سوری شعارهایی از جمله (غزة، غزة، شعار النصر والصمود) «غزه، غزه، شعار پیروزی و مقاومت»، (جئت إلیک یا عدوی، لأصنع من دمائک ذخیرة و أملأ الأنهار بدمائک) «ای دشمن، به سوی تو آمدم تا از خونت مهمات بسازم و رودها را از خونت پر کنم» و (غزة، غزة، غزة رمز، احتلال و دمار، لیل نهار) «غزه، غزه، غزه نماد اشغال و ویرانی شب و روز» سر داده‌اند.

به گفته این رسانه، طی ۲۴ ساعت گذشته نشست‌هایی در سطح عالی در نهادهای امنیتی اسرائیل برگزار شده و موضوع اهمیت این ویدئوها مورد بررسی قرار گرفته است. انتظار می‌رود رژیم صهیونیستی اقداماتی از جمله ارسال پیام‌های شدیداللحن به نظام سوریه و درخواست برای محکومیت این شعارها را در دستور کار قرار دهد.

مسئولان امنیتی اسرائیل که نامشان فاش نشده، گفته‌اند: «ما با نظام سوریه بر اساس شک و تردید برخورد می‌کنیم. ماهیت این نظام جهادی و افراطی است و هیچ تردیدی در مورد آن نداریم.»

گفتنی است روز دوشنبه در دمشق، پایتخت سوریه، رژه‌ای نظامی به مناسبت جشن‌های «عید آزادی» برگزار شد که در آن سربازان ارتش سوریه شعارهایی در حمایت از غزه سر دادند.

غزه طی دو سال گذشته شاهد جنایات رژیم صهیونیستی بوده که به شهادت بیش از ۷۰ هزار نفر و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر ـ عمدتاً زنان و کودکان ـ منجر شده است.

