به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلون میزراهی، نظامی سابق اسرائیل، که بیش از ۳۰ سال پیش در ارتش این رژیم خدمت کرده است، در یادداشتی گسترده، رژیم اسرائیل را مسئول «نسلکشی و ویرانگری سیستماتیک علیه مردم فلسطین در نوار غزه» معرفی کرد. او تجربه شخصی خود از اشغال و سرکوب مردم فلسطین را فاش کرد و گفت این اقدامات سالهاست با عنوان دروغین «دفاع» صورت میگیرد.
متن یادداشت میزراهی بدین شرح است:
من دولت اسرائیل را به اجرای یک کمپین هدفمند و عمدی برای نابودی فلسطینیان در نوار غزه متهم میکنم (زمانی که بیش از ۳۰ سال پیش در ارتش دفاعی اسرائیل خدمت میکردم و شاهد و متأسفانه شرکتکننده در اشغال و سرکوبی بودم که بهطور دروغین «دفاع» نامیده میشد). من دولت اسرائیل را به محروم کردن عمدی مردم غزه از غذا و آب متهم میکنم، که باعث مرگ صدها نفر و گرسنگی کشنده دهها هزار نفر شد. من دولت اسرائیل را به محروم کردن مردم رنجکشیده و مجروح غزه از کالاهای پزشکی ضروری، با هدف وارد آوردن بیشترین درد، تحقیر و آسیب متهم میکنم. این محرومیت باعث انجام عملهای جراحی بدون بیهوشی، از جمله قطع عضو کودکان آسیبدیده در نتیجه بمبارانهای گسترده و بیتفکیک اسرائیل شده است، همانطور که ویرانیهای وسیع و سازمانیافته در غزه نشان میدهد.
من دولت اسرائیل را به برانگیختن هیستری نژادپرستانه و نفرت عمیق علیه فلسطینیان متهم میکنم، تا جمعیت داخلی و همچنین جوامع یهودی در دیاسپورا را آماده و مطیع برای اجرای اهداف شیطانی و نسلکشی خود سازد. من دولت اسرائیل را به استفاده از قدرت خود در خارج برای سرکوب و سانسور اندیشههای مخالف و انتقاد از اقدامات وحشتناک و ضدانسانی آن متهم میکنم. این کار نه برای حفاظت از یهودیان، بلکه برای پیشبرد منافع یک طبقه جنایتکار انجام میشود که یهودیت را بهعنوان پوششی برای جنایات وحشیانه خود به کار میگیرد.
من دولت اسرائیل را به اجرای یک کمپین صدساله برای نابودی، اخراج، بیاعتبارسازی و تحقیر ملت فلسطین با استفاده از تمامی تاکتیکهای شناختهشده در تاریخ استعمار متهم میکنم. من دولت اسرائیل را به اینکه داوطلبانه به مرکز بینالمللی نفرت نژادی، درگیری و جنگ تبدیل شده و ایدئولوژی برتری و سلاحهای سرکوب و ویرانی را در سراسر جهان پخش میکند، متهم میکنم. دولت اسرائیل در غزه هولوکاست انجام داده و به همین دلیل اجازه ورود خبرنگاران به این منطقه را نمیدهد. این رژیم اصلیترین سرکوبگر آزادی بیان در جهان است که با کمک و تحریک دولتها و حکومتهای فاسد و ضعیف در سراسر دنیا عمل میکند.
دولت اسرائیل در حال اجرای پاکسازی قومی فلسطینیان در سراسر سرزمینهایشان است و یهودیان را به نفرت، نژادپرستی و نسلکشی آموزش میدهد. این رژیم از جوامع یهودی در سراسر جهان استفاده میکند تا اهداف نژادپرستانه، نفرتآمیز و نسلکشی خود را پیش ببرد. دولت اسرائیل قتلهای دستهجمعی و سرکوبهایی با نهایت خشونت، سادیسم و حس برتری بر صدها هزار نفر انجام داده است، تنها به این دلیل که آنها فلسطینی به دنیا آمدهاند در دورهای که ایدئولوژی مریض صهیونیسم رشد کرده است.
یهودیان باید همواره شرمنده باشند که در این زنجیره بیپایان از جنایات برنامهریزیشده شرکت دارند، و دولتها و نهادهایی که از اقدامات اسرائیل آگاه بودند اما سکوت کرده و آن را حمایت کردند، باید برای همیشه رسوا شوند. من شما را به قتل عمدی کودکان و مردم بیگناه در تمام سنین و همچنین افزودن به این جرم با ترس و سانسور گسترده برای پنهان کردن جنایاتتان متهم میکنم. شما از این مسئولیت گریزی ندارید.
