به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش بینالمللی «ایستادگی در برابر نژادپرستی» (Stand Up to Racism) دعوت رژیم صهیونیستی از «تامی رابینسون»، سرکرده راست افراطی انگلیسی را محکوم کرد.
این نهاد در بیانیهای با اشاره به ارتباط میان افراطگرایان بینالمللی، از «استیو بنن» تا «تامی رابینسون» و سیاستمداران تندروی صهیونیست همچون بنگویر، اسموتریچ و نتانیاهو، تصریح کرد که دعوت رابینسون از سوی «آمیخای چیکلی»، وزیر امور دیاسپورای رژیم صهیونیستی، نشان از همسویی جریانهای نژادپرست جهانی دارد.
بیانیه میافزاید: کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین، دولت صهیونیستی را به ارتکاب نسلکشی در غزه متهم کرده است و تمام این افراد از آن حمایت میکنند. آنان با ترویج نژادپرستی و اسلامهراسی علیه فلسطینیان، تظاهرات صلحطلبانه خواستار آتشبس را «راهپیماییهای نفرت» مینامند.
جنبش «ایستادگی در برابر نژادپرستی» ضمن تأکید بر وحدت جهانی علیه فاشیسم، نژادپرستی، اسلامهراسی، یهودستیزی و تبعیض علیه فلسطینیان اعلام کرد: «افرادی که از نسلکشی و آپارتاید حمایت میکنند، در تظاهرات ما جایی ندارند».
این بیانیه همچنین با تفکیک میان رژیم صهیونیستی و یهودیان جهان، تأکید کرد که یهودیان مسئول اقدامات دولت رژیم صهیونیستی نیستند و خود بخش مهمی از مبارزه علیه فاشیسم و نژادپرستی بهشمار میآیند.
در پایان، این جنبش خواستار آتشبس فوری در غزه، محاکمه عاملان نسلکشی و آپارتاید، و تحقق صلحی شد که در آن پیروان همه ادیان بتوانند در امنیت و احترام متقابل زندگی کنند.
**************
پایان پیام/ 345