وبینار «اصالت وجود در مکتب صدرالمتالهین و نقطه عطف فلسفه اسلامی» برگزار می‌شود

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۲
سلسله وبینارهای علوم انسانی اسلامی به همت موسسه بین المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با محوریت «اصالت وجود در مکتب صدر المتالهین و نقطه عطف فلسفه اسلامی» برگزار می شود.

ارائه دهنده در این نشست دکتر منصف حامدی استاد دانشگاه در کشور تونس و دبیر علمی این نشست حجت الاسلام سید فرید قهستانی می باشد.

این نشست علمی در روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ مورخ  ۹ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ به وقت تونس برگزار می گردد.

شایان ذکر است وبینار به زبان عربی برگزار و برای شرکت‌کنندگان گواهی دو زبانه صادر می‌شود.

علاقه‌مندان جهت حضور در این وبینار می‌توانند از درگاه b۸.iki.ac.ir اقدام نمایند.

