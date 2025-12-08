به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله وبینارهای علوم انسانی اسلامی به همت موسسه بین المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با محوریت «اصالت وجود در مکتب صدر المتالهین و نقطه عطف فلسفه اسلامی» برگزار می شود.
ارائه دهنده در این نشست دکتر منصف حامدی استاد دانشگاه در کشور تونس و دبیر علمی این نشست حجت الاسلام سید فرید قهستانی می باشد.
این نشست علمی در روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ مورخ ۹ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ به وقت تونس برگزار می گردد.
شایان ذکر است وبینار به زبان عربی برگزار و برای شرکتکنندگان گواهی دو زبانه صادر میشود.
علاقهمندان جهت حضور در این وبینار میتوانند از درگاه b۸.iki.ac.ir اقدام نمایند.
