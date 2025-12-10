به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله وبینارهای علوم انسانی-اسلامی به همت موسسه بین المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع «تطور علوم اسلامی در پرتو فلسفۀ علم؛ از روش نقلی تا عقل استقرائی » برگزار می‌شود.

ارائه دهنده در این نشست علمی دکتر محمد البندوای عضو هیئت مؤسس انجمن علوم و معارف اهل‌بیت(ع) با مجوز وزارت آموزش عالی عراق و دبیری علمی این نشست بر عهده حجت الاسلام سید فرید قهستانی می باشد.

این نشست در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ مصادف با ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ به وقت عراق برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است وبینار به زبان عربی برگزار می شود و گواهی حضور در نشست برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

جهت حضور درا ین وبینارا ز طریق لینک b۸.iki.ac.ir اقدام نمایید.

.

.................................

پایان پیام