به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه فوتبال مصر اعلام کرد که در هیچ‌یک از برنامه‌های حمایت از همجنس‌گرایان در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت نخواهد کرد و نسبت به این موضوع به فیفا هشدار داد.

منابعی در اتحادیه فوتبال مصر در واکنش به خبرهای منتشرشده درباره قصد کمیته محلی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ برای برپایی مراسمی در حمایت از همجنس‌گرایان در حاشیه دیدار مصر و ایران، تأکید کردند: «اتحادیه فوتبال مصر اجازه نمی‌دهد نام یا بازیکنان تیم ملی در چنین مراسمی دخیل شوند.»

این منابع افزودند: «در صورت اصرار بر برگزاری چنین مراسمی پیش از دیدار مصر و ایران، ممکن است بازیکنان تیم ملی مصر واکنش منفی در زمین نشان دهند.» بر اساس قرعه‌کشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مصر در گروه هفتم با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه شد.

در تحولی که رسانه‌ها آن را «غیرمنتظره و شوک‌آور» توصیف کردند، کمیته محلی برگزاری جام جهانی در شهر سیاتل آمریکا اعلام کرد که دیدار مصر و ایران به‌عنوان «بازی افتخار» ویژه جامعه همجنس‌گرایان برگزار خواهد شد.

این مسابقه قرار است در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) در ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل برگزار شود؛ در حالی که هر دو کشور مصر و ایران روابط همجنس‌گرایانه را با مجازات‌های سنگین، جرم‌انگاری کرده‌اند.

اتحادیه فوتبال ایران نیز پیش‌تر نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و اعلام کرده بود که قصد دارد نامه‌ای هشدارآمیز به فیفا ارسال کند تا مسئولان برگزاری جام جهانی از پیامدهای این اقدام مطلع شوند.

طبق اساسنامه فیفا (ماده ۴: عدم تبعیض و احترام به فرهنگ‌ها)، این نهاد موظف است در برگزاری رویدادها، قوانین و حساسیت‌های فرهنگی کشورهای شرکت‌کننده را در نظر بگیرد.

............................

پایان پیام/ 167