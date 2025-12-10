به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تقدیم «جایزه صلح فیفا» به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، سازمان حقوق بشری «فیرسکور» (FairSquare) با طرح شکایت رسمی علیه «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، این اقدام را نقض آشکار اصل بی‌طرفی سیاسی در فیفا توصیف کرد. اینفانتینو روز ششم دسامبر، در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در مرکز «کندی سنتر» شهر واشنگتن دی‌سی، این جایزه را همراه با یک تندیس طلا و مدال به ترامپ اعطا کرده بود.

براساس شکایت هشت‌صفحه‌ای این گروه که دوشنبه گذشته به کمیته اخلاق فیفا ارسال شد، اعطای جایزه صلح به یک مقام سیاسی در حال قدرت، نقض صریح مقررات بی‌طرفی فدراسیون جهانی فوتبال است. «نیکلاس مک‌گیهن» مدیر برنامه فیرسکوِر، تصریح کرد که رفتار اینفانتینو «فراتر از تمجید سیاسی» بوده و حکایت از «ساختار معیوب حکمرانی در فیفا» دارد؛ ساختاری که به‌گفته او، به رئیس کنونی این نهاد اجازه داده بی‌پروا از قواعد سازمان تخطی کند.

فیرسکوِر همچنین یادآور شد که اینفانتینو پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی برای دریافت «جایزه نوبل صلح» توسط ترامپ، به‌عنوان پاداش نقش او در بحران فلسطین اشغالی، لابی‌گری کرده بود؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. سازمان «دیدبان حقوق بشر» نیز با محکوم کردن این جایزه، کارنامه سیاه دولت ترامپ را فاقد هرگونه نشانه‌ای از «اقدامات استثنایی برای صلح و وحدت» دانست.

در حالی‌که مشخص نیست کمیته اخلاق فیفا این شکایت را بررسی خواهد کرد یا خیر، کارشناسان یادآور می‌شوند که این کمیته نسبت به سال‌های گذشته استقلال کمتری دارد. فیفا تاکنون هیچ واکنشی به این شکایت نشان نداده و اینفانتینو نیز سکوت کرده است. طبق مقررات، مجازات‌های احتمالی می‌تواند شامل توبیخ، جریمه، آموزش اجباری و حتی محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی باشد.

این در حالی است که ترامپ این اواخبر بارها در عرصۀ فوتبال، از اقدام عجیبش در مراسم توزیع مدال فینال جام‌باشگاه‌های جهان، تا عجیب‌تر از آن، کسب جایزۀ صلح فیفا که هنوز مترومعیارش برای هیچ‌کس مشخص نیست، به‌شدت حاشیه‌ساز شده است.

