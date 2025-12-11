به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی «سان» در گزارشی اعلام کرد که مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ میان ایران و مصر ممکن است به دلیل اعتراض رسمی دو کشور نسبت به یک برنامه مرتبط با حمایت از همجنسگرایان، از شهر سیاتل به شهر ونکوور کانادا منتقل شود.
بر اساس این گزارش، کمیته محلی برگزاری بازیها در شهر سیاتل پیش از مراسم قرعهکشی، تصمیم گرفته بود در اقدامی تحمیلی به دوکشور اسلامی دیدار ۲۶ ژوئن در ورزشگاه لومنفیلد را در حمایت از جامعه همجنسگرایان اختصاص دهد. با این حال، دو کشور ایران و مصر رسما مراتب اعتراض خود را به فیفا نسبت به این موضوع اعلام کردند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، این تصمیم را محکوم کرد و گفت: «هم مصر و هم ما اعتراض کردهایم، زیرا این یک اقدام غیرمنطقی و غیرعقلانی است که عملاً به معنای حمایت از یک گروه خاص است، و ما قطعاً باید با آن برخورد کنیم.»
همچنین فدراسیون فوتبال مصر در نامهای رسمی خطاب به «متیاس گرافستروم»، دبیرکل فیفا، هرگونه فعالیت مرتبط با حمایت از همجنسگرایان در جریان برگزاری این مسابقه را رد کرده و خواستار توقف چنین برنامههایی شده است.
در همین حال، شبکه «اسکای اسپورت» گزارش داده است که امکان جابهجایی این دیدار وجود دارد. به گفته خبرنگار این شبکه، احتمال دارد تلاشهایی پشت درهای بسته برای انتقال بازی ایران ـ مصر به شهر ونکوور صورت گیرد؛ شهری که قرار است میزبان بخشی از رقابتهای جام جهانی باشد.
بر اساس این تحلیل، یکی دیگر از بازیهای همین گروه، یعنی مسابقه نیوزیلند ـ بلژیک نیز میتواند در صورت تصمیم فیفا جایگزین دیدار ایران ـ مصر در شهر سیاتل شود و دو مسابقه میان این دو شهر جابهجا گردد.
