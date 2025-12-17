به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله آمریکایی «نشنال اینترست» اعلام کرد: مصر تصمیم گرفته است با همکاری چین به تولید ناوگانی پیشرفته از پهپادهای نظامی روی آورد تا در برابر اقدامات خصمانه اسرائیل در مرزهای شرقی خود مقابله کند.

بر اساس این گزارش، مصر با «نورینکو» که یک شرکت دولتی صنایع نظامی چینی است همکاری می‌کند تا تأسیسات تولید مشترک برای ساخت پهپادهای مسلح مدل «ASN-209» با نام «حمزه-2» ایجاد کند.

طبق برنامه، حدود 85 درصد از این پهپادها قرار است به‌صورت محلی تولید شوند که این امر به قاهره امکان می‌دهد مدیریت تولید را با استفاده از قطعات چینی در دست گیرد.

«راندون ویشرِت» نویسنده مقاله و سردبیر ارشد بخش امنیتی مجله، تأکید کرده است که هدف مصر از این اقدام، ایجاد تحول اساسی در تجهیزات نظامی خود است. به گفته او، پهپاد «حمزه-2» یک پرنده هجومی برای عملیات شناسایی و مراقبت است که با موتور پیستونی ساده کار می‌کند و توانایی پرواز تا برد 1500 کیلومتر با سرعت حداکثر 200 کیلومتر در ساعت را دارد.

رهبران مصر، اقدامات اسرائیل از جمله جنگ علیه غزه و تلاش برای کوچاندن ساکنان این منطقه را فراتر از خطوط قرمز دانسته‌اند. این شرایط باعث شده مصر به دنبال تقویت توان دفاعی خود باشد.

نشنال اینترست در ادامه نوشت: این تحول نشان می‌دهد خاورمیانه «به‌طور کامل از دست ایالات متحده خارج شده» و به سمت رقبای واشنگتن متمایل شده است.

ویشرِت همچنین افزود: کشورهای عربی در واکنش به رفتارهای تهاجمی اسرائیل و نبود حمایت راهبردی آمریکا، به دنبال یافتن شرکای جدید هستند؛ امری که تغییر مهمی در وضعیت امنیتی منطقه را نشان می‌دهد.

