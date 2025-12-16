سیره فاطمی؛ الگویی جامع برای تربیت نسل جوان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شهابالدین مشایخی، نماینده جامعهالمصطفی العالمیه در بنگلادش، در مراسم بزرگداشت سیره حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) که در مرکز آموزشی اسلامی حضرت بقیةالله (عج) در مرکز آموزشی اسلامی حضرت بقیةالله (عج) این کشور برگزار شد، تأکید کرد: سیره نورانی حضرت فاطمه (س) با محوریت علم، تقوا، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری اجتماعی، الگویی کامل و اثربخش برای تربیت معنوی و اخلاقی نسل جوان و تعالی جامعه اسلامی است.
وی حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) را نماد علمدوستی، عزتنفس، صبر، ایثار و مسئولیتپذیری دانست و اظهار داشت: سیره ایشان راهنمایی جامع برای همه اقشار، بهویژه جوانان، است.
نماینده جامعهالمصطفی همچنین طلاب را به تحصیل جدی علم همراه با رشد اخلاقی و معنوی فراخواند و بر تربیت متوازن علمی و دینی تأکید کرد.
پیش از مراسم، حجتالاسلام مشایخی از مراکز آموزشی اسلامی حضرت بقیةالله (عج) و حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) در شهر سیدپور بازدید کرد. مسئولان مراکز گزارش جامعی از فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی ارائه دادند. وی با ابراز رضایت از نظم، کیفیت و فضای دینی این مراکز، از تلاشها تقدیر کرد و گفت: این مراکز در تربیت نسل متعهد و خدمتگزار به جامعه اسلامی نقش کلیدی دارند.
در پایان این مراسم به فارغالتحصیلان این مراکز گواهینامه اعطا شد.
