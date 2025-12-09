قتل یک جوان هزاره شیعه در استان ارزگان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان ارزگان افغانستان تأیید کردند که یک جوان ۲۷ ساله شیعه از قوم هزاره این کشور در روستای سیدان شهرستان «خاص ارزگان» این استان به قتل رسیده است.

منابع نام این جوان را «عبدالعظیم نوری» فرزند غلام‌سخی عنوان کرده و گفته‌اند که روز یکشنبه (۱۶ آذر) چند نفر از قوم پشتون به او حمله کرده و بر اثر ضربات چاقو او را از پای در آوردند.

یکی از بستگان جوان مقتول انگیزه قتل را «قومیتی» و به خاطر تخلیه روستای سیدان از وجود هزاره‌ها دانسته است.

به گفته منابع دو نفر در ارتباط با این قتل دستگیر شده و مورد بازجویی نیروهای طالبان قرار گرفته‌اند.

برخی رسانه‌های افغانستان ادعا کرده‌اند که طالبان به دنبال گرفتن رضایت از خانواده مقتول و تأکید بر قومیتی نبودن انگیزه قتل دارند.

منابع تصریح کرده‌اند که خانواده عبدالعظیم تنها خانواده هزاره و شیعه باقیمانده در منطقه سیدان شهرستان خاص ارزگان هستند و دیگر خانواده‌ها به دلیل فشار و خشونت از سوی پشتون‌ها مجبور به کوچ شدند.

گفتنی است، استان ارزگان از مناطق مشترک شیعه و سنی در افغانستان است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فشارها بر روی شیعیان بومی هزاره در برخی مناطق این استان، مخصوصا شهرستان خاص ارزگان افزایش یافته است؛ به طوری که براساس آمار، در این مدت دست‌کم ۲۲ نفر از شهروندان شیعه این شهرستان به قتل رسیده‌اند.

..........

پایان پیام/