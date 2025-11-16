به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان ارزگان افغانستان از کشف جسد یک پیرمرد ۶۵ ساله در روز جمعه (۲۳ آبان) خبر دادند.

منابع تصریح کردند جسد متعلق به شخصی به نام «امان‌الله حسنی»، از ساکنان شیعه‌مذهب و هزاره روستای «خلج» در شهرستان گیزاب این استان است که در منطقه «دهن یاغک» این روستا پیدا شده است.

به گفته این منابع، آقای حسنی که زراعت‌پیشه بود و با هیچ فرد یا گروهی دشمنی نداشت، سه روز پیش از پیدا شدن جسدش، ناپدید شده بود.

منابع محلی کوچی‌های مسلح را مسئول قتل او دانسته‌اند و تأکید کرده‌اند که این نخستین مورد از چنین حوادثی در روستای خلج نیست؛ پیش از این نیز تعدادی از اهالی این روستا توسط کوچی‌ها به قتل رسیده‌اند.

ساکنان محلی بارها از مقام‌های طالبان درخواست کمک و رسیدگی به این حوادث کرده‌اند، اما مسئولان محلی این گروه به شکایت‌های آنان توجهی نکرده‌اند.

یک منبع به رسانه‌ها گفته است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موارد متعددی از قتل هزاره‌ها در استان ارزگان، به ویژه در شهرستان‌های «خاص ارزگان» و «گیزاب» گزارش شده است.

عاملان این قتل و انگیزه اصلی آنان از این اقدام هنوز به طور رسمی مشخص نشده است.

گفتنی است، کوچی‌های افغانستان عشایری هستند که عمدتا از قوم پشتون بوده و در فصول مختلف سال با ورود به مناطق و مراتع مردم بومی مناطق مختلف (معمولا مناطق شیعه‌نشین) با آنان درگیر شده و به دلیل مسلح بودن، تلفاتی برجای می‌گذارند؛ بارها مردم و بزرگان شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواسته‌اند که کوچی‌ها را مدیریت و آنان را خلع سلاح کنند.

...............

پایان پیام/