به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان میدانوردک افغانستان گفتند که یک جوان شیعه در شهرستان «دایمیرداد» این استان به دست افراد مسلح به قتل رسیده است.
رسانههای افغانستان روز دوشنبه(۲۶ آبان) گزارش دادهاند که فرد مقتول «نوروز» نام داشت و سه روز پیش(جمعه) در روستای «قوطو» مورد حمله مسلحانه کوچیها قرار گرفت.
بر اساس گزارشها، در این رویداد برادر نوروز به شدت زخمی شده و فعلا در بیمارستان ایمرجنسی کابل در کما به سرمیبرد.
یک منبع از شهرستان دایمیرداد به رسانهها در مورد این اتفاق گفته است: شب قبل از حمله، مهاجمان در روستای مجاور به نام «قوطو علیا» که خالی از سکنه است، پنهان شده بودند؛ صبح زود از طریق مسیر کوه به قوطو سفلا(محل حادثه) آمده و زمانیکه نوروز از خانه بیرون میشود به او حمله میکنند.
گفته میشود که نیروهای امنیتی حکومت طالبان ۴ کوچی را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کردهاند.
طبق اطلاعات موجود، قبلا حدود ۲۰۰ خانواده شیعه در روستای قوطو زندگی میکردند، اما به دلیل حملات مکرر کوچیها، خانوادهها این روستا را ترک کردهاند.
خبرنگار ابنا تلاش کرد که جزئیات بیشتری در مورد این رویداد از منابع محلی به دست آورد، اما با تلاشهای مکرر، تاکنون موفق به این کار نشده است.
شایان ذکر است، خشونت کوچیها علیه شیعیان روستایی بومی در چهار سال اخیر به شدت افزایش یافته است؛ در سال جاری چندین شیعه در استانهای مختلف افغانستان از سوی افراد مسلح کوچی به قتل رسیدهاند که در آخرین مورد، در روز جمعه(۲۳ آبان) پیرمرد ۶۵ ساله شیعه در شهرستان گیزاب استان ارزگان به دست این افراد مسلح کشته شد.
