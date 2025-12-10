زمستان مرگبار؛ سازمان ملل: گرسنگی در افغانستان به سطح فاجعه رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) با نزدیک شدن زمستان و فصل سرما هشدار داد که گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به شدت افزایش یافته و میلیون‌ها نفر در خطر قحطی‌ قرار دارند.

فائو تأکید کرد کشاورزان و تولیدکنندگان افغانستان با حمایت به‌موقع می‌توانند غذا تولید کنند و مردم کشور را از بحران نجات دهند.

پیش از این، برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه، کمک‌رسانی خود را از ۱۰ میلیون نفر به تنها ۲ میلیون نفر کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که زمستان سخت پیش رو جان میلیون‌ها کودک افغان را تهدید می‌کند.

در همین حال، گزارش جهانی گرسنگی در سال ۲۰۲۴ افغانستان را در رتبه ۱۰۹ از ۱۲۳ کشور قرار داد و سطح گرسنگی در این کشور را «جدی» ارزیابی کرده بود. طبق این گزارش ۱۴.۸ میلیون نفر (حدود ۳۷ درصد جمعیت) در زمستان با ناامنی غذایی حاد روبرو خواهند شد.

بر اساس آخرین گزارش‌های نهادهای بین المللی، ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده افغانستانی از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

مشاهدات حاکی است عوامل اصلی این بحران گرسنگی در افغانستان شامل بیکاری، بدهی خانوارها، بازگشت مهاجران و نوسان قیمت مواد غذایی است که با پدیده لانینا و تغییرات اقلیمی افغانستان در ۲۰۲۵ تشدید می‌شود.

گفتنی است، افغانستان در میان ۱۵ کشور با بالاترین نرخ لاغری کودکان قرار دارد و خطر مرگ‌ومیر در زمستان‌های سخت و طاقت‌فرسای این کشور کوهستانی بسیار بالا است.

