افزایش شمار کودکان دچار سوءتغذیه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تازهترین گزارش طبقهبندی مراحل امنیت غذایی، شمار کودکان دچار سوءتغذیه در کشور افغانستان به بیش از ۳.۷ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰۰ هزار نفری را نشان میدهد.
در این گزارش، فقر گسترده، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و کاهش شدید بودجههای کمکرسانی از عوامل اصلی تشدید بحران گرسنگی در افغانستان عنوان شده است.
مرکز امنیت غذایی هشدار داده است که با نزدیک شدن فصل زمستان و تداوم چالشهای اقتصادی و انسانی، وضعیت امنیت غذایی بهویژه برای کودکان وخیمتر خواهد شد و نیاز به حمایتهای فوری بشردوستانه افزایش مییابد.
..............
پایان پیام/
نظر شما