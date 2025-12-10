خالد مشعل: خلع سلاح مقاومت مانند گرفتن روح آن است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد مشعل، رئیس جنبش مقاومت فلسطین حماس در خارج از کشور، درخواست فلسطینیها برای «خلع سلاح مقاومت» را رد کرد و گفت که این کار به منزله «از بین بردن روح» خواهد بود.
وبسایت حماس به نقل از اظهارات مشعل در مصاحبه با الجزیره نوشت: «این سلاح بخش جداییناپذیری از حق مردم فلسطین برای دفاع از سرزمین و مردم خود است و تلاشها برای خلع سلاح آن به منزله تضعیف روحیه ملی و مقاومت است که فلسطینیها هرگز آن را نخواهند پذیرفت.»
مشعل همچنین تأکید کرد که خطر واقعی از سوی اشغال ناشی میشود، نه از سوی نوار غزه که با فشار مداوم برای کنار گذاشتن ابزارهای دفاعی خود مواجه است.
بر اساس توافق آتش بس که از دهم اکتبر به اجرا درآمد، اسرائیل خواستار خلع سلاح حماس و گروههای مسلح در غزه در مرحله دوم این توافق است.
این موضوع در متن قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت آمده است که طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تصویب کرد و بر اساس آن توافق حاصل شد. این توافق که مورد حمایت آمریکا، مصر، قطر و ترکیه بود، تشکیل یک «نیروی ثباتبخش بینالمللی» برای انجام خلع سلاح را پیشبینی میکرد.
اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از تلاشهای آمریکا برای ایجاد نیروی بینالمللی انتقاد کرد و گفت که این نیرو قادر به انجام مهمترین وظیفه یعنی وادار کردن جنبش به کنار گذاشتن سلاحهایش نخواهد بود. او تهدید کرد: «ما میتوانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم، اما در نهایت این کار انجام خواهد شد.»
با بازگشت به اظهارات مشعل، او گفت که «قدرت در غزه باید کاملاً فلسطینی باشد و مردم فلسطین ما تصمیمگیرندگان نهایی در تعیین سرنوشت سرزمین خود و اداره بخش خود هستند.»
مشعل تأکید کرد که هرگونه دخالت خارجی که حق فلسطینیها برای تعیین آینده خود را تضعیف کند، «نقض حاکمیت و حقوق ملی آنها» است.
قطعنامه شورای امنیت و طرح رئیس جمهور آمریکا، تشکیل یک کمیته اداری متشکل از افراد مستقل را برای نظارت بر اداره غزه، تحت نظارت به اصطلاح «شورای صلح» به ریاست ترامپ، تصریح میکند.
مشعل توضیح داد که عملیات امدادرسانی به غزه به خودی خود یک هدف نیست، بلکه یک ابزار فشار ضروری برای حرکت به مرحله دوم توافق برای پایان دادن به جنگ است و تأکید کرد که حماس تلاشهای متعددی را برای اطمینان از دستیابی به این هدف، چه از طریق میانجیگریهای منطقهای و چه از طریق هماهنگی با شرکا و حامیان بینالمللی، انجام میدهد.
مشعل تأکید کرد که این جنبش به میانجیگران اطلاع داده است که نوار غزه برای کمک به بهبود و بازسازی به حمایت فوری نیاز دارد و تأکید کرد که واکنش بشردوستانه باید با تلاشهای سیاسی برای تضمین ثبات نوار غزه و محافظت از غیرنظامیان در برابر اثرات «جنگ ویرانگر جاری» همراه باشد.
مشعل با اشاره به اینکه آرمان فلسطین پس از سالها به حاشیه رانده شدن، جایگاه خود را در صحنه منطقهای و بینالمللی بازیافته است، گفت: «آرمان فلسطین از یک مسئله فراموششده به موضوعی مهم تبدیل شده که خود را بر همه تحمیل میکند و این نشان دهنده قدرت مقاومت و پایداری ملت فلسطین است.»
.....................
پایان پیام
نظر شما