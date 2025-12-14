برخی منابع، مدعی ترور مسئول امنیت داخلی حماس شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع امنیتی غزه خبر دادند که «احمد زمزم» که به عنوان رئیس امنیت داخلی حماس در اردوگاههای مرکزی فعالیت میکرد، امروز صبح (یکشنبه) در اردوگاه پناهندگان «المغازی» در مرکز نوار غزه ترور شده و به شهادت رسیده است.
طبق گزارش شبکه «فلسطین الیوم»، وزارت کشور حماس نیز با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که افراد مسلح صبح امروز زمزم را در حالی که در اردوگاه پناهندگان المغازی حضور داشت، ترور کردند.
بر اساس برخی گزارشها یکی از مظنونان دخیل در این حادثه دستگیر شده و تحقیقات توسط نیروهای امنیتی حماس برای روشن شدن این عملیات آغاز شده است.
شبکه سعودی «الحدث» گزارش داد که این عملیات توسط یک «نیروی ویژه ارتش اسرائیل» که در داخل نوار غزه فعالیت میکند، انجام شده است.
