  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

برخی منابع، مدعی ترور مسئول امنیت داخلی حماس شدند

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰
کد مطلب: 1761524
برخی منابع، مدعی ترور مسئول امنیت داخلی حماس شدند

شبکه سعودی «الحدث» گزارش داد که عملیات ترور احمد زمزم توسط یک «نیروی ویژه ارتش اسرائیل» که در داخل نوار غزه فعالیت می‌کند، انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع امنیتی غزه خبر دادند که «احمد زمزم» که به عنوان رئیس امنیت داخلی حماس در اردوگاه‌های مرکزی فعالیت می‌کرد، امروز صبح (یکشنبه) در اردوگاه پناهندگان «المغازی» در مرکز نوار غزه ترور شده و به شهادت رسیده است.

طبق گزارش شبکه «فلسطین الیوم»، وزارت کشور حماس نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که افراد مسلح صبح امروز زمزم را در حالی که در اردوگاه پناهندگان المغازی حضور داشت، ترور کردند.

بر اساس برخی گزارش‌ها یکی از مظنونان دخیل در این حادثه دستگیر شده و تحقیقات توسط نیروهای امنیتی حماس برای روشن شدن این عملیات آغاز شده است.

شبکه سعودی «الحدث» گزارش داد که این عملیات توسط یک «نیروی ویژه ارتش اسرائیل» که در داخل نوار غزه فعالیت می‌کند، انجام شده است.

...................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha