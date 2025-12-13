۱۰۹۲ مورد مرگ در غزه به دلیل تأخیر در انتقال پزشکی بیماران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 1092 بیمار در نوار غزه بین ژوئیه 2024 (تیر 1403) تا 28 نوامبر امسال (7 آذر 1404) به دلیل تأخیر در روند انتقال پزشکی و عدم امکان خروج برای درمان جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که ناشی از محاصره شدید و طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی و همزمان با جنگ نسل‌کشی این رژیم علیه غزه رخ داده است.

«ریک بیبرکورن» نماینده سازمان جهانی بهداشت در اراضی اشغالی فلسطین، روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت: این آمار بر اساس گزارش‌های رسمی است و احتمالاً تعداد واقعی قربانیان بیشتر از این رقم است، زیرا بسیاری از موارد فوت ناشی از عدم انتقال پزشکی ثبت نشده‌اند.

وی تأکید کرد که سازمان جهانی بهداشت از کشورهای بیشتری خواسته است بیماران غزه را برای درمان بپذیرند و روند انتقال پزشکی به کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، از سر گرفته شود.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، تنها 18 بیمارستان از مجموع 36 بیمارستان و 43 درصد از مراکز بهداشت اولیه در غزه به‌طور جزئی فعال هستند و کمبود شدید داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی برای درمان بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌ها وجود دارد.

بیبرکورن افزود که با وجود بهبود نسبی در روند صدور مجوز برای ارسال دارو و تجهیزات به غزه، این روند همچنان بسیار کند و پیچیده است، بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد.

پیش‌تر، سازمان «پزشکان بدون مرز» نیز از کشورهای جهان خواسته بود ده‌ها هزار بیمار نیازمند در غزه را برای درمان بپذیرند و هشدار داده بود که صدها نفر در انتظار انتقال پزشکی جان باخته‌اند.

برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، بیش از 8 هزار بیمار از غزه منتقل شده‌اند، اما همچنان بیش از 16 هزار و 500 بیمار نیازمند درمان فوری در خارج از غزه هستند.

