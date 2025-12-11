به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده یک نفتکش بزرگ را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرده است؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش میان واشنگتن و کاراکاس صورت گرفته است.

«دونالد ترامپ» در سخنانی در کاخ سفید گفت: «ما همین حالا یک نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ، بزرگ‌ترین نفتکشی که تاکنون توقیف شده، را در نزدیکی ونزوئلا مصادره کردیم.»

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، به تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای کاهش نرخ بهره اشاره کرد و این اقدام را ناکافی دانست. وی تأکید کرد که کاهش نرخ بهره می‌توانست بیش از این باشد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را به میزان یک‌چهارم درصد کاهش داد و آن را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد.

از سوی دیگر، دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای شدیداللحن، توقیف یک نفتکش متعلق به این کشور توسط نیروهای نظامی آمریکا در آب‌های کارائیب را محکوم کرد و آن را «سرقت آشکار» و «نمونه‌ای از دزدی دریایی بین‌المللی» توصیف نمود.

این حادثه در حالی رخ داده است که واشنگتن طی ماه‌های اخیر حضور نظامی خود در منطقه کارائیب را با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش داده است.

