جشن تکلیف دختران کرکوک در حرم عسکریین(ع) همزمان با میلاد حضرت فاطمه(س) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حرم مطهر عسکریین(ع) در آیینی باشکوه، جشن تکلیف دختران شهر تازهخورماتو از استان کرکوک را برگزار کرد.
این مراسم همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور خانوادهها و گروههای فرهنگی برگزار شد. این مراسم به مناسبت رسیدن دختران به سن بلوغ و آغاز مسئولیتهای دینی آنان برگزار شد.
این آیین مبارک به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و با همکاری کمیته «زهرای مظلوم» و کمیته «خادم بتول» برگزار شد.
در این مراسم، هدایای متبرک از سوی حرم عسکریین(ع) به دختران اهدا شد. این هدایا به عنوان یادگاری معنوی و نشانهای از آغاز مسیر دینی آنان تقدیم گردید.
خانوادههای شرکتکننده از این اقدام استقبال گستردهای داشتند و آن را دارای آثار تربیتی و معنوی در شکلگیری شخصیت دختران در مسیر حضرت فاطمه زهرا(س) دانستند.
