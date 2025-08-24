  1. صفحه اصلی
مراسم غبارروبی ضریح مرقد حضرت فاطمه اخری(س) در رشت برگزار شد

۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰
همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، مراسم معنوی غبارروبی ضریح مرقد مطهر حضرت فاطمه اخری(س)، خواهر بزرگوار امام رضا(ع)، با حضور آیت‌الله رضا رمضانی و جمعی از خادمیاران حرم رضوی در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم غبارروبی ضریح مرقد مطهر حضرت فاطمه اخری(س) صبح امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ در رشت برگزار شد. این آیین معنوی با حضور گسترده زائران و ارادتمندان به اهل بیت(ع) همراه بود و فضایی معنوی در جوار این مرقد شریف حاکم شد.

در این مراسم آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، به همراه خادمیاران حرم مطهر امام رضا(ع) حضور داشت و به غبارروبی و عطرآگین‌سازی ضریح پرداخت. حضور ایشان رنگ و بوی ویژه‌ای به این آیین بخشید و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

همزمانی این برنامه با سالروز شهادت امام رضا(ع)، حال و هوای مراسم را معنوی‌تر کرده و زائران و مجاوران با ذکر مصیبت و مدیحه‌سرایی، ارادت خود را به ساحت امام هشتم(ع) و خواهر گرامی ایشان ابراز کردند.

جمعی از خادمیاران حرم رضوی نیز با پرچم متبرک بارگاه امام رضا(ع) در این مراسم شرکت کرده و فضای معنوی مرقد حضرت فاطمه اخری(س) را با یاد و نام امام رضا(ع) معطر ساختند.

این آیین هرساله در سالروز شهادت امام رضا(ع) با حضور علما، خادمان و دوستداران اهل بیت(ع) در رشت برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید پیمان عاشقان ولایت با خاندان پیامبر(ص) به شمار می‌رود.

