مراسم غبارروبی ضریح مرقد حضرت فاطمه اخری(س) در رشت برگزار شد

مراسم غبارروبی ضریح مرقد مطهر حضرت فاطمه اخری(س) صبح امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ در رشت برگزار شد. این آیین معنوی با حضور گسترده زائران و ارادتمندان به اهل بیت(ع) همراه بود و فضایی معنوی در جوار این مرقد شریف حاکم شد.
در این مراسم آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، به همراه خادمیاران حرم مطهر امام رضا(ع) حضور داشت و به غبارروبی و عطرآگینسازی ضریح پرداخت. حضور ایشان رنگ و بوی ویژهای به این آیین بخشید و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
همزمانی این برنامه با سالروز شهادت امام رضا(ع)، حال و هوای مراسم را معنویتر کرده و زائران و مجاوران با ذکر مصیبت و مدیحهسرایی، ارادت خود را به ساحت امام هشتم(ع) و خواهر گرامی ایشان ابراز کردند.
جمعی از خادمیاران حرم رضوی نیز با پرچم متبرک بارگاه امام رضا(ع) در این مراسم شرکت کرده و فضای معنوی مرقد حضرت فاطمه اخری(س) را با یاد و نام امام رضا(ع) معطر ساختند.
این آیین هرساله در سالروز شهادت امام رضا(ع) با حضور علما، خادمان و دوستداران اهل بیت(ع) در رشت برگزار میشود و فرصتی برای تجدید پیمان عاشقان ولایت با خاندان پیامبر(ص) به شمار میرود.
