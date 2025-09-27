به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مطالعهای تازه که با حمایت مسجد بزرگ پاریس انجام شده، نشان میدهد ۶۶ درصد از مسلمانان فرانسه طی پنج سال گذشته قربانی تبعیض یا اسلامهراسی شدهاند؛ آماری تکاندهنده که از تشدید بحران اجتماعی در این کشور حکایت دارد.
این تحقیق که توسط مؤسسه «ایفوپ» انجام شده، اشکال مختلف تبعیض علیه مسلمانان فرانسه را بررسی کرده است. یافتهها نشان میدهد سطح تبعیض علیه مسلمانان بسیار بالاتر از سایر ادیان است؛ به طوری که تنها ۱۸ درصد از پیروان سایر ادیان تجربه مشابهی داشتهاند.
در میان مسلمانانی که تبعیض را تجربه کردهاند، نیمی آن را ناشی از باور دینی خود دانستهاند، ۲۵ درصد به ملیت نسبت دادهاند و ۲۲ درصد دلیل آن را رنگ پوست عنوان کردهاند. بیشترین موارد تبعیض در بازرسیهای پلیس، جستوجوی کار و اجاره مسکن گزارش شده است.
این نتایج با آمار رسمی دولت نیز همخوانی دارد. مقامهای فرانسوی اعلام کردهاند اقدامات ضدمسلمان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته و حملات مستقیم به افراد سه برابر شده است. وزارت کشور فرانسه در این دوره ۱۴۵ مورد حادثه ضدمسلمانان را ثبت کرده که در مقایسه با ۸۳ مورد در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ رشد چشمگیری داشته است.
با وجود شدت این موارد، تنها ۶۶ درصد از قربانیان در نخستین تجربه خود شکایت رسمی ثبت کردهاند. کارشناسان هشدار دادهاند که این روند نگرانکننده نشانهای جدی از لزوم اقدام فوری برای مقابله با اسلامهراسی و صیانت از حقوق اساسی مسلمانان در فرانسه است.
