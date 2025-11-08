به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا - (CAIR)بزرگ‌ترین نهاد مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا، اظهارات اسلام‌هراسانه یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، درباره ممنوعیت حضور زنان محجبه در پارلمان این کشور را محکوم کرد.

برون-پیوه با اشاره به حضور بازدیدکنندگان محجبه در پارلمان، خواستار «هوشیاری کامل برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی» شد.

شورای روابط اسلامی-آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اظهارات «نشان‌دهنده سطح نگران‌کننده‌ای از تعصب و عدم تسامح در فرانسه است» و افزود: «به جای ترویج همزیستی و احترام به آزادی‌های دینی، چنین سخنان متعصبانۀ، جامعه آسیب‌پذیر مسلمان را بیش از پیش به حاشیه می‌راند و نفرت علیه مسلمانان را دامن می‌زند».

این شورا تأکید کرد رهبران فرانسه باید به اصول جهانی آزادی و برابری پایبند باشند، نه این‌که پوشش زنان مسلمان را کنترل کنند.

شورای روابط اسلامی-آمریکایی همچنین به تلاش‌های اخیر خود در مقابله با قوانین اسلام‌هراسانه در اروپا اشاره کرد و یادآور شد که پیش‌تر از تصمیم دولت سوئیس برای رد ممنوعیت حجاب در مدارس استقبال کرده و از پارلمان پرتغال نیز خواسته است لایحه مشابهی را رد کند.

این نهاد همچنین طرح دولت اتریش برای ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال را «تبعیض‌آمیز و اقتدارگرایانه» خوانده و از موارد متعدد خشونت علیه مسلمانان در آلمان، اسپانیا و فرانسه ابراز نگرانی کرده است.

