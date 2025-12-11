به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آخرین فعالیتهای دبیرخانه همایش «یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم» مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین داوود رجبی نیا، دبیر علمی دبیرخانه همایش «یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم»، در گفتوگو با ابنا، از تشکیل گروههای دانشی و عملکردی و دستاوردهای مکتوب این همایش سخن گفت.
رجبی نیا در تشریح ساختار فعالیتها اظهار داشت: «دبیرخانه همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، پس از اینکه گروههای دانشی و عملکردی را تشکیل داد و برای هر گروه سیاستها و اهدافی در نظر گرفت، تلاشهای این گروهها به تدوین مجموعه آثاری در دانشهای مختلف انجامید.»
وی افزود: «این آثار، از فقه، اصول و علوم سیاسی گرفته تا کلام، قرآن، روانشناسی و اقتصاد را در بر میگیرد. برای هر دانش، یک مقاله جامع تدوین شده که تاریخ تکوّن آن دانش را پوشش میدهد.»
دبیر همایش در توضیح محتوای این مقالات جامع، تأکید کرد: «هر مقاله، تمام برشهای مربوط به آن دانش، از آموزش، پژوهش، فرهیختگان، تأثیرها و تأثرات، مجموعه مکتوبات، مکاتبات و نوآوریها را بازتاب میدهد.»
رجبی نیا ادامه داد: «اما در کنار این مقالات، یک مقاله جامع ناظر بر همه آنهاست که ابعاد دیگری که تاکنون دیده نشدهاند را نیز پوشش میدهد.»
این استاد حوزه به ابتکار جدید دبیرخانه در زمینه ارتقای کیفی این آثار اشاره کرد و گفت: «یک ابتکار دیگری که دبیرخانه همایش آغاز کرد این است که همه مقالات جامع گروههای دانشی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد توسط دو یا سه نفر از ناقدان.»
وی هدف از این رویکرد را تشریح کرد و گفت: «این کار برای این است که مقالات در معرض منظر نقد قرار بگیرند و اگر ابعاد دیده نشدهای هست، متذکر شوند و انشاءالله در نگارشهای بعدی آن ابعاد نیز افزوده شود.»
دبیرخانه همچنین بر اهمیت گزارشدهی تاریخی تأکید دارد. رجبی نیا خاطرنشان ساخت: «ما مواجه خواهیم شد با مجموعهای از مقالات که مقاله اول، که تاریخ تدبّر آن دانش است، دانشجو را به نحو احسن از ابتدای سده، دورهها و تحولاتی که طی کرده تا وضعیتی که الان هست را به صورت تاریخمند و جریانشناسانه گزارش دهد.»
وی با ابراز امیدواری، افزود: «امیدواریم شاهد ۲۰ الی ۳۰ نشست علمی دیگر باشیم. از همه گروههای علمی، مدیران و دبیران گروههای علمی خواستیم با حمایت دبیرخانه همایش صدمین سال تأسیس حوزه، این نشستهای علمی برگزار شود.»
رجبی نیا در پایان بر خروجی این نشستها تأکید کرد: «این نشستهای علمی گویای این مطلب هست که حوزه علمیه قم در این صد سال اخیر چه تأثیرهایی بر این دانشها گذاشته و این دانشها قبل از این زمان کجا بودند و الان چقدر چه میزان رشد و تعالی یافته اند و همین مساله گواه بر پیشرفت و تاثیرگذاری حوزه بوده است.»
