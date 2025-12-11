کتاب «تأثیر زبان فارسی بر زبان هندی»؛ بررسی هشتصد سال تعامل فرهنگی ایران و هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «تأثیر زبان فارسی بر زبان هندی» نوشته پژوهشگر و زبان‌شناس هندی، هاردو بحری، با ترجمه فرهاد پالیزدار و نرگس جابری‌نسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد. این کتاب به بررسی جایگاه زبان فارسی در شبه‌قاره هند و تأثیرات آن بر زبان هندی اختصاص دارد.

جایگاه زبان فارسی در شبه‌قاره هند

زبان فارسی در قرون گذشته به عنوان زبان علمی، فرهنگی، دینی، تجاری، سیاسی و بین‌المللی در مناطق وسیعی از جمله شبه‌قاره هند رواج داشته است. این کتاب با رویکرد زبان‌شناسی و بررسی تاریخی و فرهنگی، به تشریح ابعاد مختلف این تأثیرات می‌پردازد.

بررسی تأثیر زبان فارسی در زبان هندی به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی آن بسیار حائز توجه است. این اثر می‌تواند شناختی تازه از گستره زبان فارسی در میان مردمان شبه‌قاره و ژرفای ارتباطات فرهنگی ایران و هند فراهم کند. همچنین، کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان‌شناسی، ایران‌شناسی، هندشناسی، تاریخ و فرهنگ دو کشور ارزشمند خواهد بود.

هاردو بحری در مقدمه کتاب نوشته است: این اثر می‌کوشد عناصر زبان فارسی را که طی هشتصد سال وارد زبان و ادبیات هندی شده‌اند، گردآوری کند. وی تأکید دارد که ردپای این تأثیرات به سرعت در حال محو شدن است و پژوهشگران جوان باید با بررسی دقیق‌تر، این میراث زبانی و فرهنگی را ثبت کنند.

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:

ریشه‌های تاریخی ارتباط زبان فارسی و هندی ؛ از جمله دوره‌های اسلامی و نفوذ زبان فارسی در دربارهای هند.

؛ از جمله دوره‌های اسلامی و نفوذ زبان فارسی در دربارهای هند. تأثیر واژگان فارسی بر زبان هندی در حوزه‌های مختلف مانند ادبیات، علم، دین و فرهنگ.

در حوزه‌های مختلف مانند ادبیات، علم، دین و فرهنگ. تأثیر ساختار دستور زبان فارسی بر زبان هندی و بررسی آواشناسی و اصطلاحات رایج.

و بررسی آواشناسی و اصطلاحات رایج. تأثیر زبان فارسی بر ادبیات هندی؛ در سبک، محتوا و موضوعات ادبی.

در ابتدای کتاب، مترجمان با عنوان «یادداشت مترجمان» ضمن معرفی نویسنده و آثار وی، به اهمیت ترجمه این اثر و شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر پژوهش‌های بحری پرداخته‌اند. همچنین، پاورقی‌های توضیحی و تکمیلی برای درک بهتر متن ارائه شده است.

زندگی‌نامه نویسنده

هاردو بحری زبان‌شناس، منتقد ادبی و لغت‌نامه‌نویس هندی است که بیشتر عمر خود را صرف پژوهش در زبان‌های هندی و پنجابی کرد. وی متولد ۱۹۰۷ میلادی در پنجاب هند بود و پس از جدایی پاکستان و هند به شهر الله‌آباد مهاجرت کرد. بحری استاد دانشگاه الله‌آباد شد و در رشته زبان‌شناسی نظری و کاربردی و نقد ادبی تدریس و تحقیق کرد. او ۱۶ کتاب تألیف کرد و در سال ۲۰۰۰ میلادی درگذشت. کتاب «تأثیر زبان فارسی بر زبان هندی» یکی از آثار ماندگار وی به شمار می‌رود.

معرفی مترجمان

فرهاد پالیزدار پژوهشگر ارشد روابط فرهنگی بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است و در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو و بمبئی بوده است.

نرگس جابری‌نسب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است و علاوه بر تدریس، کتاب‌ها و مقالات متعددی در زمینه زبان و ادبیات فارسی به‌ویژه در هند نگاشته است.

