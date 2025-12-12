از محله چهارمردان قم تا تایلند؛ میراث ماندگار شیخ احمد قمی در تاریخ تشیع جنوب شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قمی (متولد قم) از شخصیتهای اثرگذار مهاجر شیعه بود. وی از محلهی «چهارمردان» قم به تایلند کوچ کرد (که در آن زمان، نام این کشور سیام بود) و با بهرهگیری از دانش دینی، صداقت تجاری و تعامل سازنده، اعتماد پادشاه و مردم را به دست آورد. سپس به نشر و تثبیت تشیع پرداخت و نمونهای برجسته از «مهاجرت هوشمندانه برای گسترش معارف اهلبیت (علیهمالسلام)» و «حضور فعال در ساختار قدرت» شد. این عالم در جامعهای مرکّب از غیر مسلمانان بودائی و اهل سنت توانست پایههای هویت شیعی را استوار سازد.
فعالیتهای دینی و فرهنگی
- ایجاد هستههای شیعی دوازدهامامی و برپایی مجالس و مراکز مذهبی
- تصدی منصب «شیخالاسلامی» در دربار سیام و رسمیکردن تبلیغ تشیع
شیخ احمد قمی با ایجاد هستههای شیعی دوازدهامامی، برپایی مجالس مذهبی و تأسیس مراکز دینی، پایههای تشیع را در سیام استوار ساخت. وی با دریافت عنوان «شیخالاسلامی» در دربار سیام توانست تبلیغ تشیع را رسمی کند و جایگاه مذهبی شیعیان را تثبیت نماید. این اقدامات موجب شد که تشیع در تایلند به عنوان بخشی از هویت دینی و فرهنگی آن سرزمین شناخته شود.
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
- دریافت عنوان «چائوفایا راج نایوک» (وزیر اعظم) از پادشاه تایلند
- مشاور عالی و وزیر خزانهداری در عهد شاه فاراسوام سنگدوم
- رسیدگی به امور مسلمانان و پرورش شبکهای پایدار از مسلمانان و شیعیان
نقش شیخ احمد قمی تنها به عرصه دینی محدود نشد. وی با دریافت عنوان «چائوفایا راج نایوک» (وزیر اعظم) از پادشاه سیام، به بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور دست یافت. او مشاور عالی و وزیر خزانهداری در عهد شاه فاراسوام سنگدوم بود و در رسیدگی به امور مسلمانان و مدیریت اجتماعی نقشآفرینی کرد.
وی شبکهای پایدار از مسلمانان و شیعیان ایجاد کرد که نسلهای بعدیاش، خاندان بورنارک، تا امروز در ساختار سیاسی و فرهنگی تایلند حضور دارند. این شبکه اجتماعی و مذهبی، نسلهای بعدی خاندان بورنارک را در ساختار سیاسی و فرهنگی تایلند تثبیت کرد و حضور آنان تا امروز ادامه دارد.
آرامگاه و میراث ماندگار
آرامگاه شیخ احمد قمی در شهر آپوتایا قرار دارد که امروزه در محوطهٔ یک دانشگاه واقع شده و به عنوان یادمان مذهبی شناخته میشود. میراث وی نمونهای از رابطه مذهب، مدیریت اجتماعی و پیوند فرهنگی ایران و تایلند است که اثرش تا امروز در میان شیعیان آن سرزمین باقی ماندهاست. حضور این آرامگاه در قلب یک مرکز علمی، نشاندهنده پیوند فرهنگ و دین در میراث اوست.
میراث تاریخی و فرهنگی
میراث شیخ احمد قمی نمونهای برجسته از رابطه مذهب، مدیریت اجتماعی و پیوند فرهنگی ایران و تایلند است. وی توانست با حضور فعال در ساختار قدرت، نشر معارف اهلبیت(ع) را با مدیریت اجتماعی و تعامل فرهنگی درآمیزد و الگویی ماندگار برای نسلهای بعدی فراهم آورد. اثر او تا امروز در میان شیعیان تایلند باقی مانده و به عنوان بخشی از تاریخ تشیع در جنوب شرق آسیا شناخته میشود.
اهمیت نقش شیخ احمد قمی در تاریخ تشیع
نقشآفرینی شیخ احمد قمی نشان میدهد که مهاجرت عالمان شیعه نه تنها به نشر معارف دینی انجامید بلکه در تثبیت هویت اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان در خارج از ایران نیز تأثیرگذار بود. وی توانست در جامعهای چنددینی و چندفرهنگی، جایگاه تشیع را استوار سازد و الگویی از تعامل سازنده میان دین، سیاست و فرهنگ ارائه دهد.
نویسنده: سید سجاد میراحمدی
........
پایان پیام/
نظر شما