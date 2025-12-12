به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، کشاورزان، ماهی‌گیران، جوانان، زنان، جنبش‌های اجتماعی و فعالان قدرت مردمی در فضایی سرشار از همبستگی ملی و شور میهن‌دوستی در کاراکاس گرد هم آمدند.

خبرنگار خبرگزاری ابنا از ابتدا تا پایان مراسم در محل حضور داشت و گزارش‌های مستقیم از نقاط تجمع، مسیرهای راهپیمایی، شعارها و سخنان شرکت‌کنندگان تهیه کرد.

مسیرهای راهپیمایی

راهپیمایی از دو نقطه اصلی آغاز شد: «مادریانیاد کنسپسیون پالاسیوس» در خیابان سان مارتین و «بلاس آرتس» در خیابان مکزیکو. شرکت‌کنندگان از مسیرهای تاریخی مانند میدان اولری، پارک کارابوبو، خیابان دانشگاه و خیابان سوکره عبور کردند و در نهایت به پل جمهوری، در مقابل کاخ میرافلورس، رسیدند.

حضور مقامات ونزوئلا در راهپیمایی

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، همراه با مقام‌های دولت و ارتش از پله‌های ال کالواریو به جمع راهپیمایان پیوست. وی در سخنان خود گفت: «سانتا اینس امروز در مبارزات ما زنده است» و افزود که آگاهی و مشارکت مردم همچنان ستون اصلی دفاع از حاکمیت ملی در برابر تهدیدهای خارجی است.

وی یادآور شد که نبرد سانتا اینس، به فرماندهی «ایتسکیل زامورا»، پیروزی مهمی برای نیروهای مردمی در برابر الیگارشی زمان خود بود و شعارهای تاریخی زامورا ـ «زمین و مردم آزاد، انتخاب مردمی و نفرت از الیگارشی» ـ همچنان روح‌بخش پروژه بولیواری در سده بیست‌ویکم است.

دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا، نیز حضور گسترده مردمی را نشانه قدرت مردم سازمان‌یافته و تعهد آنان به دفاع از استقلال و صلح دانست. وی گفت: «شیطان دوباره فعال شده، اما اینجا فلورنتینو نیرومند ایستاده است: ملتی متحد برای دفاع از زندگی و حاکمیت.»

یاد کارزار سانتا اینس در سال ۲۰۰۴

شرکت‌کنندگان همچنین یاد کارزار سانتا اینس در سال ۲۰۰۴ را زنده کردند؛ زمانی که هوگو چاوز از مردم خواست با آگاهی و سازماندهی در برابر همه‌پرسی برکناری مقاومت کنند و الهام خود را از استراتژی زامورا در سال ۱۸۵۹ بگیرند.

ازدحام مردم با شعارها، پرچم‌ها و نشانه‌های غرور ملی، حمایت خود را از پروژه بولیواری و تعهدشان به ساخت دولت کمونال، عدالت اجتماعی و اتحاد آمریکای لاتین نشان دادند. برخی سخنگویان مردمی تأکید کردند: «ما ملتی صلح‌طلب هستیم، اما همیشه در برابر هر تهدیدی هوشیار می‌مانیم.»

این مراسم در حالی پایان یافت که سخنرانان بر تقویت وحدت ملی و حفظ حافظه تاریخی به‌عنوان ابزاری برای مقاومت و سربلندی تأکید کردند.

