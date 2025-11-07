به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر بودجه فیلیپین، آمنه پانگاندان، روز جمعه در پیامی به مناسبت گرامیداشت «روز شیخ کریمالمخدوم» این مناسبت را تجلی ایمان، میراث و هویت فرهنگی ملت فیلیپین دانست.
پانگاندان که خود از مسلمانان و ساکنان منطقه میندانائو است، گفت: از شیخ کریمالمخدوم تجلیل میکنیم؛ مبلّغ عرب سوری که اسلام را به سرزمین ما آورد و پایههای اخلاقی و فرهنگی ملت فیلیپین را بنا نهاد. الحمدلله برای ایمانی که همچنان ما را هدایت و متحد میکند.
وی افزود وزارت بودجه فیلیپین متعهد است از طرحهای حفاظت از میراث فرهنگی حمایت کند؛ از جمله بازسازی مجموعه مسجد و آرامگاه شیخ کریمالمخدوم در شهر سیمونول. او تأکید کرد: بودجه ملی تنها برای ساخت زیرساختها نیست، بلکه برای پاسداشت هویت، تقویت درک متقابل و گرامیداشت تنوع فرهنگی کشور نیز تخصیص مییابد.
مسجد شیخ کریمالمخدوم در روستای توبیگ ایندانگان به عنوان قدیمیترین مسجد و نخستین مرکز آموزش اسلامی در فیلیپین شناخته میشود و از سوی کمیسیون تاریخ ملی و موزه ملی این کشور به عنوان «بنای تاریخی ملی» و «گنجینه فرهنگی ملی» ثبت شده است.
بر اساس قانون جمهوری شماره 10877 که در 17 ژوئیه 2016 به تصویب رسیده، هر سال در تاریخ 7 نوامبر «روز شیخ کریمالمخدوم» برای بزرگداشت ورود این مبلّغ عرب که در سال 1380 میلادی اسلام را به فیلیپین معرفی کرد، گرامی داشته میشود.
این گرامیداشت بخشی از برنامه ملی «سال 2030 تاریخ و میراث مسلمانان فیلیپین» است که با هدف حفظ هویت اسلامی و تقویت جایگاه فرهنگی جوامع مسلمان در این کشور اجرا میشود.
