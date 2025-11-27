پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی در قم به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان یافتن ایام عزاداریِ حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی که به همّت اعضای گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی در دامنه کوه خضر نبی قم برپا شده بود، با حضور مسئولین استان و نیز چهره‌ها و شخصیت‌های حوزوی، به کار خود پایان داد.

آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن حضور و بازدید از این سوگواره، از عوامل برپایی آن تشکر کرد و در دفتر یادداشت این مجموعه‌ی نمایشگاهی نوشت: بحمدالله این نمایشگاه و خیمه‌های عبرت آموز از زندگانی حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیدم و لذّت بردم؛ خداوند به خادمین حضرتش، اجر جزیل عنایت فرماید و به همه خدمت‌گذاران به این ملّت و مملکت و ائمه معصومین، مخصوصاََ مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، سلامت و عزّت و عظمت و طول عمر، عنایت فرماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی همدانی، رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم دیگر میهمان این سوگواره معنوی بود که پس از بازدید از مجموعه، در مصاحبه کوتاهی گفت: باید از گروه فعّال و تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، تمام‌عیار تقدیر و تشکر کنیم که فضای فاطمیه را با عطر حضرت زهرا علیهاالسلام، در کنار شهدای گمنام در محل عبادتگاه عرفا و سالکان و زاهدان الهی؛ یعنی کوه خضر قم ــ طنین‌انداز نمود.

وی با اشاره به آیه شریفه: «اِنَّ اللهَ اصْطَفاکَ وَ طَهَّرَکَ وَ اصْطَفاکَ عَلی نِساءِ الْعالَمین»، گفت: این نمایشگاه تبیین می‌کند که مطالبه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، صرفاََ یک قطعه زمین به نام فدک نبوده؛ بلکه مطالبه آن حضرت، احقاق حق و دفاع از ولایت بود و در این راه، زهرای اطهر معصومانه تصمیم گرفت، معصومانه به میدان آمد و معصومانه و مظلومانه به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی همدانی با بیان اینکه تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اقتدار ما در کنار این نمایشگاه، تبیین استمرار و ادامه حق‌خواهی، حق‌محوری و حق‌طلبی است، تأکید کرد: در حقیقت، شهدا فرزندان فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها هستند؛ چراکه در روزگاران جنگ و جهاد، وقتی نام عملیات والفجر۸ به نام فاطمه زهرا بود، من دیدم که گردان عبدالله لشکر ۵ نصر مشهد، بچه‌های سبزوار اشک می‌ریختند و می‌گفتند: «خدایا ما هم مثل مادر، از پهلو و سینه مجروح شویم و به شهادت برسیم».

وی ادامه داد: شهدای ما فرزندان فاطمه زهرا هستند و اگر کسی غیر از این تصوّر دیگری داشته باشد، اول به خودش ظلم کرده که قیامت نمی‌تواند پاسخگو باشد و دوم به مسیر زهرا و اهداف فاطمی.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم خطاب به مبلغان و عوامل سوگواره تجسّمی چادرِخاکی ابراز کرد: به همه مبلغان عزیزی که در این ایستگاه صلواتی و در این سوگواره تجسّمی حضور پیدا کردند، درود و سلام می‌فرستم و از مادرمان فاطمه زهرا علیهاالسلام می‌خواهم که امشب برای آنان، دست به دعا بردارد.

وی در پایان، از همه مدیران گروهی در قم، ریاست سازمان تبلیغات، ریاست دفتر تبلیغات شعبه قم و رئیس اعزام مبلغ اوقاف، تقاضا کرد تا در خصوص این گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، جلسه‌ای تشکیل گردد و گفت: من داوطلبانه از همه این عزیزان دعوت می‌کنم تا به قدر زحمات این عزیزان، از این فعالان عرصه تبلیغ تقدیر و تشکر شود و زمینه تحوّل فرهنگی جهادی در گروه‌های دیگر، فراهم گردد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه نیز با حضور و بازدید از مجموعه و تشکر از طلابِ دغدغه‌مند که در برپاییِ سوگواره تلاش نمودند، توسّل به حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را گره مشکلات بزرگ دانست و بر اقامه نماز استغاثه به آن حضرت که دستورالعمل آن در مفاتیح الجنان آمده، تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید حامد شریعتمداری مدیر کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بازدید از بخش‌های مختلف پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی، ضمن تشکر از عوامل برپایی سوگواره، عمده بار معنایی این نمایشگاه را بر دوش راویان روحانی دانست و گفت: در و دیوارها و نمادها هرچقدر هم گویا باشند، آن معنایی که در پس پرده‌ی ماجراست را نمی‌توانند با زیبایی، جلوه و نورانیتِ کلامی تبیین کنند؛ لذا نقش راویان، اینجا مشخص می‌شود.

وی با اشاره به تجارب نمایشگاهیِ گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و سایر مجموعه‌ها در قم، به استفاده بهینه از این تجربه‌ها تأکید کرد و افزود: مثلاً در ایام فاطمیه، با این ظرفیت فوق‌العاده و آمادگی دل‌ها، موضوع اتّصال فاطمیه به جهاد تبیین و دفاع از ولایت و نقشی که یک نوجوان می‌تواند در مقدمه‌سازی ظهور امام زمان ایفا کند را می‌توان با بازی‌وارهایی بهتر، برای بچه‌ها ترسیم کرد و برای آن، معنا ساخت.

مدیر کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر مسئله‌ی رسانه و استفاده از ظرفیت‌های بسیار زیاد فضای مجازی، با تمرکز بر جملات نورانی اهل بیت علیهم‌السلام و فرمایشات مقام معظم رهبری در ایجاد چنین نمایشگاهایی تأکید کرد و گفت: این کار باعث الگوسازی و مدل‌سازی نمایشگاه اهل بیت علیهم‌السلام در مناسبت‌هایی چون: فاطمیه، محرم، غدیر و دیگر مناسبت‌های شیعی می‌شود و می‌توان برای آن برنامه‌ریزی، تدوین محتوا، روندنگاری و سناریونویسی انجام داد و در نهایت، شما الگو و خط محتوایی و روایتی می‌سازید که برای نمایشگاه‌های سراسر کشور قابل استفاده است.



وی در پایان، خطاب به مدیر و اعضای گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی گفت: این سوگواره، دستاورد بسیار ارزشمندی است و ما آمادگی همراهی و همکاری داریم تا در بخش اتّصال به اساتید و متخصصان این حوزه و نیز مدل‌سازی، الگوسازی و خط روایی، حمایت لازم را انجام دهیم.

عباس ذاکری سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، دیگر میهمانِ پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی بود که برپایی این مجموعه را در حقیقت، احیای امر اهل‌بیت علیهم‌السلام در مسیر ولایت‌مداری دانست و گفت: اینکه بحمدلله تعدادی از جوانان و طلاب، واقعاً به صورت جهادی در این هوای سرد و در این مکانی که واقعاً امکانات رفاهی خاصی ندارد، اینگونه عاشقانه مشغول فعالیت و خدمت به مردم و زائرین مزار شهدا هستند، شایسته تقدیر و خدا قوّت است.

وی احیای امر اهلبیت علیهم‌السلام و آشنا کردن مردم با سیره زندگانی و مصائب حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را جهاد دانست و افزود: حتی اگر یک نفر هم در این فضای معنوی، با ولایت‌مداری دختر پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله آشنا شود، برای ما کافی است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ضمن تشکر از مدیر و عوامل برپایی سوگواره تجسّمی چادرِخاکی عنوان کرد: اگرچه اَجر عوامل، با مادر سادات است؛ اما ان‌شاءالله ما هم در سازمان فرهنگی _ اجتماعی _ ورزشی شهرداری قم بتوانیم مساعدت و حمایت لازم را در این راستا داشته باشیم و یک قدم در کنار شما برداریم.

علیرضا ایران‌دوست رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم نیز طی بازدیدی که از سوگواره تجسّمی چادرِخاکی داشت، به مدیر و اعضای گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی خدا قوّت گفت و برپاییِ آن را در موقعیت کوه خضر و مزار شهدای گمنام، بسیار خوب ارزیابی کرد و عنوان کرد: بحمدالله در قالب این نمایشگاه، جریانات و مصائبی که برای حضرت زهرای مرضیه علیهاالسلام پیش آمده، به زیبایی به تصویر کشیده‌ شده و در حقیقت هر کدام از این تصاویر، یک روضه مفصّل است که امیدوارم زمینه بازدید برای افراد و گروه‌های مختلف، فراهم شود.

نرجس نیازمند، عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون امور بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم و حجت‌الاسلام والمسلمین استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر مقدس قم، دیگر میهمانانی بودند که با حضور خود در پنجمین سوگواره تجسّمی چادرِخاکی، ضمن تشکر، بر مساعدت و حمایت شورای اسلامی شهر قم در تداوم اینگونه برنامه‌ها، تأکید کردند.

