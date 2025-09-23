حسن العبادی: تحریم آمریکا مایه افتخار ماست/ کتائب سیدالشهداء مدافع فلسطین و ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن العبادی» نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء عراق در ایران در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که با محوریت «جایگاه رسانه در جبهه مقاومت» برگزار شد، با اشاره به نقش خبرنگاران در انعکاس حماسه های رزمندگان مقاومت اظهار کرد: خبرنگاران در کشورهای مختلف محور مقاومت در انعکاس مجاهدت های رزمندگان مقاومت تلاش کردند و این تلاش ها را ما در کتائب سیدالشهداء دیدیم، به عنوان مثال در نبردهای تل ابوجراد که تروریست های داعشی روزانه با ۲۰ خودروی انتحاری به نیروهای کتائب سیدالشهداء حمله می کردند، خبرنگاران هم در کنار رزمندگان این گروه بودند و این نبرد را منعکس کردند. اگر اصحاب رسانه نبودند، مجاهدت های رزمندگان کتائب سیدالشهداء در میدان نبرد، منعکس نمی شد و خبرنگاران را سربازان گمنام می دانیم

وی ادامه داد: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، موکبی را برای پشتیبانی در شهر تهران برپا کردیم که این موکب در ایام جنگ هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. البته این حمله هیچ شهیدی برجای نگذاشت، اما عدم حضور خبرنگاران در آن میدان موجب شد که این مجاهدت، رسانه ای نشد. ما می خواستیم نشان بدهیم که در نبرد دفاع از ولایت فقیه، خون عراقی زودتر از خون ایرانی به زمین می ریزد. در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، سید حیدر الموسوی معاون کتائب سیدالشهداء در خاک ایران به شهادت رسید و این شهادت در پاسخ مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق بود.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء عراق در ایران با بیان این که این گروه چند روز پیش در لیست سازمان های تروریستی توسط آمریکا قرار گرفت، افزود: مایه افتخار ما است که آمریکا ما را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. کتائب سیدالشهداء مدافع قضیه فلسطین است و تحریم این گروه به دلیل حمایت کامل کتائب سیدالشهداء از جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین کتائب سیدالشهداء در حملات به بنادر و فرودگاه های رژیم صهیونیستی نقش ایفا کرد و باعث از کار افتادن این زیرساخت های اسرائیل شد.

العبادی با اشاره به زمان بندی تحریم گروه کتائب سیدالشهداء عراق اظهار کرد: تحریم این گروه در زمان کنونی به دلیل در پیش بودن انتخابات پارلمان عراق است. کتائب سیدالشهداء جزو تصمیم گیران در عرصه سیاست عراق است و ابوآلاء الولائی در چارچوب هماهنگی عراق عضویت دارد.

وی، عراق را در معرض حمله رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: صهیونیست ها تهدید به حمله به عراق می کنند، اما در مقابل کتائب سیدالشهداء عراق اعلام کرده است که در صورت هدف قرار گرفتن این کشور توسط اسرائیل، تمام افراد سفارت آمریکا در بغداد جزو اهداف می باشند. ما از تهدید و اعلان جنگ توسط رژیم صهیونیستی علیه عراق و گروه کتائب سیدالشهداء نمی ترسیم.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء عراق در ایران در پایان خطاب به اصحاب رسانه گفت: دست ما برای همکاری در عرصه رسانه باز است. دفتر ما در ایران همیشه به روی خبرنگاران باز خواهد بود و ما آماده‌ایم در هر شرایطی در کنار شما برای تقویت جبهه مقاومت باشیم.

