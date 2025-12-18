به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق، نسبت به تداوم تهدیدات اسرائیلی و آمریکایی علیه کشورش هشدار داد و تأکید کرد که عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه تحت تأثیر تنشهای جاری قرار گرفته است.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی، بهویژه از سوی آمریکا، برای تشکیل دولتی "متعادلتر" در بغداد افزایش یافته و همزمان گروههای مقاومت بر جایگاه سیاسی و میدانی خود پافشاری میکنند.
حسین در سخنان خود تصریح کرد که گفتوگوهای سیاسی هنوز به توافق نهایی درباره ریاستهای سهگانه نرسیده است. وی تأکید کرد که گروههای مسلح در پارلمان نمایندگی دارند، نقش مهمی ایفا میکنند و موضوع آنها یک مسئله داخلی عراق است. هرچند او وجود شروط مستقیم آمریکا را رد کرد، اما ناظران معتقدند فشارهای غیرعلنی و پیامهای متعدد همچنان به بغداد منتقل میشود.
در همین زمینه، یکی از رهبران برجسته مقاومت در گفتوگو با روزنامه "الأخبار" اعلام کرد: «ما هرگز سلاح را تحویل نخواهیم داد و در برابر خواستههای آمریکا یا هرگونه فشار سیاسی و اقتصادی تسلیم نمیشویم.» وی افزود که مقاومت دارای پایگاه مردمی و نمایندگی قوی در پارلمان است و آماده مقابله با هر تهدید آمریکایی یا اسرائیلی خواهد بود.
«علی محییالدین»، مدیر مرکز الغد برای مطالعات راهبردی، نیز گفت: هشدار وزیر خارجه عراق بر پایه اطلاعات دیپلماتیک معتبر است. وی اشاره کرد که تهدیدها از سوی شخصیتهای آمریکایی همچون مارک ساوایا و تام باراک مطرح شده و ماهیت این تهدیدها میتواند نظامی، امنیتی، اقتصادی یا سیاسی باشد. او تأکید کرد که فشارها بخشی از طرحی گسترده برای تضعیف نقش عراق و گروههای مقاومت در معادله بازدارندگی منطقهای است.
حیدر الخیون، استاد سیاست بینالملل، نیز خاطرنشان کرد که تهدیدات اسرائیلی و آمریکایی علیه عراق، جدید نیست اما در شرایط کنونی پیچیدهتر شده است؛ بهویژه با نبود دولتی باثبات که قادر به اتخاذ تصمیمات راهبردی باشد. وی افزود که عراق بخشی از معادله منطقهای شامل ایران، سوریه، لبنان و غزه است و هرگونه تشدید تنش در این جبههها بهطور مستقیم بر بغداد اثر میگذارد.
در همین حال، گزارشها از فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا حکایت دارد؛ از جمله تهدید به اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی در صورت حضور گروههای مقاومت در دولت آینده.
منابع سیاسی نیز از پیامهای روشن به رهبران "چارچوب هماهنگی" خبر دادهاند که آنها را به انتخاب نخستوزیری "میانهرو" ترغیب میکند. این فشارها با نگرانی از تحریمهای مالی علیه عراق، بهویژه در حوزه دلار، انرژی و همکاری امنیتی همراه است. همچنین کنگره آمریکا در قانون تفویض دفاع برای سال مالی 2026، بخشی از حمایت امنیتی از بغداد را مشروط به کاهش توان عملیاتی گروههای غیرادغامشده در نهادهای رسمی کرده است.
