در شانزدهمین کنفرانس سفیران ترکیه در آنکارا؛

اردوغان: تجاوز رژیم اسرائیل، بزرگترین مانع برای امنیت و ثبات سوریه است

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۲
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در شانزدهمین کنفرانس سفیران ترکیه در آنکارا، اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل علیه سوریه را در حال حاضر بزرگترین مانع برای امنیت و ثبات این کشور دانست.

اردوغان در این خصوص اظهار داشت: «تجاوز اسرائیل به سوریه در حال حاضر بزرگترین مانع برای امنیت و ثبات بلندمدت این کشور است.»

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از سکوت بین‌المللی در قبال قتل عام‌های سال‌های گذشته در سوریه، گفت: «۱۳.۵ سال است که قتل عام‌ها در سوریه ادامه دارد و هیچ صدایی از سوی مدافعان دموکراسی و حقوق بشر، به جز کشورهایی که وجدان بیدار دارند، شنیده نشده است.»

او تأکید کرد که «ترکیه چاره‌ای جز قوی بودن برای دفاع از منافع خود و ارائه کمک به برادرانش ندارد.»

اردوغان خاطرنشان کرد که توانایی همه اجزای سوریه برای نگاه مطمئن به آینده خود تنها با چشم‌اندازی مبتنی بر تاریخ و آینده مشترک امکان‌پذیر است.

او افزود: «من همیشه می‌گویم ما اینجا با هم هستیم و هزار سال همسایه بوده‌ایم و اگر خدا بخواهد با هم زندگی خواهیم کرد و تا روز قیامت اینجا خواهیم ماند.»

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که کشورش راهنمایی‌های لازم را برای اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه) ارائه می‌دهد، توافقی که در صورت تأخیر، خطر تبدیل شدن به بحران در سوریه را به همراه دارد.

