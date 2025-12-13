به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره کشوری علامه حلی (قدس سره) و سومین جشنواره پژوهشی استادان حوزه‌های علمیه، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مدرسه معصومیه قم و در ایام مقارن با میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیران و معاونان حوزه برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزیدگان، از تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه پژوهش قدردانی شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مازنی، دبیر جشنواره، گزارش مبسوطی از آمار آثار ارائه کرد و اعلام کرد که برگزاری این رویداد مهم بیش از یک سال به طول انجامیده است.

به گزارش خبرنگار ابنا، دبیر جشنواره اعلام کرد که در سامانه‌واره جشنواره، بیش از ۱۱ هزار اثر ثبت شده که ۹۷۶۱ اثر متعلق به طلاب جوان و ۱۲۴۰ اثر متعلق به استادان بوده است. وی افزود: بخشی از آثار ابتدا در حدود ۳۰۰ مدرسه‌ای که جشنواره مدرسه‌ای برگزار کرده بودند ارزیابی شد. از میان آثار راه‌یافته به جشنواره استانی، ۷۱۵ اثر به جشنواره سراسری راه پیدا کرد که شامل ۴۲۶ اثر از طلاب جوان و ۲۸۹ اثر از استادان بود.

حجت‌الاسلام مازنی گفت: آثار راه‌یافته به مرحله سراسری در ۱۲ گروه علمی مورد بررسی قرار گرفتند که از جمله این گروه‌ها می‌توان به تفسیر و علوم قرآن، اخلاق و تربیت، اصول فقه، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق و کلام اشاره کرد. گروه‌های علمی در نهایت ۹۳ اثر را به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی کردند که ۴۹ اثر متعلق به طلاب جوان و ۴۴ اثر متعلق به استادان محترم است. سهم قالب‌های اثر به این شرح است: ۶۴ مقاله (۳۶ مقاله از طلاب و ۲۸ مقاله از استادان)، ۶ کتاب، ۷ پایان‌نامه و ۳ تحقیق پایانی.

برترین گروه‌های علمی و توزیع استانی

گروه فقه و حقوق اسلامی با ۱۷ اثر برگزیده، بیشترین آثار برتر را در دو جشنواره به خود اختصاص داد. گروه کلام با ۱۲ اثر در رتبه دوم و اخلاق و تربیت با ۱۱ اثر در رتبه سوم قرار گرفتند. گروه سیاسی و اجتماعی با ۱۰ اثر چهارم شد و فلسفه با منطق با ۹ اثر در رتبه پنجم جای گرفت.

در توزیع استانی، حوزه علمیه قم با ۳۱ اثر برگزیده طلاب و ۱۳ اثر برگزیده استادان، بیشترین سهم را داشت. استان تهران با ۹ اثر طلاب و ۴ اثر استادان در رتبه بعدی قرار گرفت. مجموعاً ۲۱ استان و منطقه ویژه در این دوره برگزیده داشتند.

بخش ویژه و دبیرخانه‌های برتر

در بخش ویژه جشنواره ۴۲۲ اثر با موضوعاتی همچون «نقش حوزه‌های علمیه در راهبردهای فرهنگ عمومی» و «پژوهش و تبلیغ» ارائه شد، اما دبیر جشنواره اعلام کرد تنها یک اثر در این بخش برگزیده شد.

وی همچنین از دبیران استانی درخواست کرد که در دوره‌های آتی، پژوهش‌های مرتبط با مناسبت ۱۵۰۰مین سال تولد حضرت محمد مصطفی(ص) را به‌صورت ویژه بررسی کنند.

معرفی دبیرخانه‌های برتر

دبیرخانه‌های برگزیده به شرح زیر معرفی شدند:

دبیرخانه‌های برتر مدارس:

رتبه اول: مدرسه امام حسن عسکری (ع) آمل (حجت‌الاسلام و المسلمین حسن خواجوند صالحی)

رتبه دوم: مدرسه امام صادق (ع) اردکان (حجت‌الاسلام و المسلمین کمالی اردکانی)

رتبه سوم: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود (حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی آموده)

رتبه چهارم: مدرسه صاحب‌الزمان (عج) بشاگرد (حجت‌الاسلام و المسلمین خیراندیش معاون پژوهش هرمزگان به نمایندگی)

رتبه پنجم: مدرسه جامع لاهیجان (حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا قنبری) رتبه ششم: مدرسه شهیدین قم (حجت‌الاسلام و المسلمین گوهر بخشایش)

دبیرخانه برتر مراکز تخصصی (برای اولین بار):

مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) (به نمایندگی معاون مدیرکل قنبرزاده)

دبیرخانه‌های برتر استانی:

رتبه اول: استان سمنان (حجت‌الاسلام و المسلمین حسین گرگانی)

رتبه دوم: استان سیستان و بلوچستان (به نمایندگی حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی رمضانی مدیر حوزه)

رتبه سوم: استان خوزستان (حجت‌الاسلام و المسلمین محمد میرعی‌راد)

رتبه چهارم: استان اصفهان (محمد اکبری)

رتبه پنجم: منطقه کاشان (حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله شبانی)

رتبه ششم: دبیرخانه یازدهمین جشنواره استانی حوزه علمیه (حجت‌الاسلام و المسلمین حسین تهماسبی)

تقدیر از برگزیدگان رتبه اول و دوم

فهرست برگزیدگان رتبه اول و دوم شانزدهمین جشنواره علامه حلی (طلاب) و سومین جشنواره استادان به شرح زیر است:

الف) رتبه‌های اول (طلاب و استادان):

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید الهی دوست استاد مدرسه صد صدر بازار اصفهان عنوان/قالب اثر: کتاب علمی پژوهشی (با همکاری مهدی عاسمی)

حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن سبزواری استاد دروس آزاد قم عنوان/قالب اثر: کتاب علمی ترویجی («امامت علوی در سیره نبوی؛ گونه‌شناسی و مصداق‌یابی»)

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی آزادپرور استاد مدرسه امام سجاد اصفهان عنوان/قالب اثر: کتاب علمی پژوهشی («شناخت خداوند ارزیابی اجمالی خداشناسی ملا صدرا و مکتب تفکیک»)

حجت‌الاسلام و المسلمین باقر نوید استاد مدرسه صالحیه اردبیل عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی («معاویه نظریه وجود ذهنی و سازگاری با اصالت وجود»)

حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله آهنگگران طلبه آزاد قم عنوان/قالب اثر: کتاب علمی پژوهشی سطح ۴ طلاب جوان («رمزین‌ارزها»)

ب) رتبه‌های دوم (طلاب و استادان):

محمد خداونبندلو طلبه مرکز هدایت علمی تربیتی انوار طاها قم عنوان/قالب اثر: مقاله ترجمه

یاسر سهندی طلبه مدرسه خاتم الانبیاء سنندج عنوان/قالب اثر: تحقیق پایانی

امید خشانی طلبه مدرسه حضرت ولی عصر دهشت عنوان/قالب اثر: مقاله علمی ترویجی

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی فدایی استاد جامعه‌المصطفی العالمیه اصفهان عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی (با همکاری سید مجاهد عباس شاه)

حسین عارفینیا طلبه آزاد قم عنوان/قالب اثر: کتاب علمی ترویجی (با همکاری مصلح محمدی)

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد میرعی‌راد استاد حوزه علمیه خوزستان عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی (با همکاری سید ناصر هاشمی فخر)

سمیه عزیزی استاد مدرسه معصومیه خرم آباد عنوان/قالب اثر: مقاله

زهرا ضیایی استاد مدرسه بنت الهدی قم عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی (با همکاری فاطمه شریف فخر و نرجس رودگر)

حجت‌الاسلام و المسلمین رضا بهشتی استاد مدرسه امام محمد باقر پارس آباد اردبیل عنوان/قالب اثر: مقاله

صادق زرین مهر طلبه مدرسه امیرالمؤمنین تهران عنوان/قالب اثر: مقاله

احمد مذهب‌دار طلبه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی قم عنوان/قالب اثر: پایان‌نامه

علی‌رضا ایوبی مهریزی طلبه آزاد قم عنوان/قالب اثر: پایان‌نامه

محمد رهنما طلبه مدرسه ائمه اطهار قم عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی

احمد سعیدی طلبه مدرسه معصومیه قم عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالله میرخندان استاد حوزه علمیه کرمان عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی

فریده پیشوایی استاد مؤسسه آموزش عالی تخصصی معصومیه سطح ۴ قم عنوان/قالب اثر: دو مقاله

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسین حق‌شناس استاد حوزه علمیه اصفهان عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی (با همکاری مهدی عباسی)

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل بهرامی استاد مدرسه امام صادق کرج عنوان/قالب اثر: مقاله

سید رقیه موسوی استاد مدرسه فاطمیه ابهر عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسینی استاد مدرسه امام تهران عنوان/قالب اثر: مقاله

سید علی‌رضا رفیعی طلبه آزاد قم عنوان/قالب اثر: مقاله علمی پژوهشی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله سمدی استاد مدرسه امام علی بن موسی الرضا یاسوج عنوان/قالب اثر: مقاله (به نمایندگی فرزاد اصل)

سید سجاد کیخوا طلبه مدرسه امام جعفر صادق کرج عنوان/قالب اثر: مقاله علمی ترویجی

برگزیدگان رتبه سوم و یادبود همکاران فقید

فهرست رتبه‌های سوم این دوره از جشنواره که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند، به شرح زیر است:

الف) رتبه‌های سوم طلاب جوان (۳۰ نفر):

علی اسکندری محمد جواد عابدینی عیسی معلم محمد هوشیاری علی ابراهیمی صدر آبادی مصطفی جهانگیری (با همکاری محمد ناصر سیریا و احمد ابوترابی) محمدرضا قدوسیان مهدی اوسطی (پایان‌نامه سطح ۴) امیر شفیعی (پایان‌نامه) حسن فرضی مهدی آخوندی شیخ احمدلو (کتاب علمی ترویجی) صادق زرین مهر حسین رفیعی حامد کبیری شاه آباد (تحقیق پایانی) محمد طاه احمدی (تحقیق پایانی) احمد بهرامزاده (با همکاری محمد صادق شجاعی) جعفر زارعان دولت آبادی (با همکاری جمالدین حیدری فطرت) محمد جواد رجبزاده محمد حسین رفیعی امیرحسین غضنفری علی خیری (با همکاری محمد جواد مؤذنی) حمیدرضا بدر محمد جواد عنایتی امین کوخایی عاطفه بهرامی (پایان‌نامه سطح ۴) مهدی وحیدی اصل (با همکاری محمد سید غراب و محمد یاری بیگی) محمد یاریگی (با همکاری محمد سید غراب و مهدی وحیدی اصل) محمد کاکلی مهدی موسوی ابراهیمی مهدی یعقوبی نژاد.

ب) رتبه‌های سوم استادان (۲۲ نفر):

حجت‌الاسلام و المسلمین اسحاق عظیمی (کتاب فرهنگی تبلیغی) حجت‌الاسلام و المسلمین جواد قراب باقی (کتاب علمی ترویجی) حجت‌الاسلام و المسلمین حامد حسینی حجت‌الاسلام و المسلمین احمد ابراهیمی (مقاله علمی پژوهشی) حجت‌الاسلام و المسلمین احمد آذربایجانی (با همکاری محمد جواد باقریان) حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم شهباز حجت‌الاسلام و المسلمین امیر صالحی (کتاب علمی ترویجی) زنده‌یاد حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌رضا نوروزی (مقاله علمی ترویجی که توسط پدر وی دریافت شد) حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد جواد سیادت استاد بهجت‌پور (با همکاری عبدالکریم بهجت‌پور و محسن قمرزاده) سید رقیه موسوی عزیزی حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رضوانی قهریزجانی (کتاب علمی پژوهشی) حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مقدس حجت‌الاسلام و المسلمین رسول چگینی (دو مقاله علمی پژوهشی) حجت‌الاسلام و المسلمین امیرحسین صداقت‌نژاد (کتاب علمی ترویجی) فاطمه قبادی حجت‌الاسلام و المسلمین جواد نیاگار حجت‌الاسلام و المسلمین محمد نجفی زالی (کتاب علمی ترویجی) حجت‌الاسلام و المسلمین محمد صادق سمسار حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا سمیعی (کتاب علمی ترویجی).

در این مراسم همچنین از دو مجلد مجموعه مقالات برگزیده جشنواره‌های چهاردهم و پانزدهم علامه حلی رونمایی شد. لازم به ذکر است که در این اختتامیه، یادی از مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی سلطانی، معاون پژوهش استان سمنان، و مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌رضا نوروزی، معاون پژوهش قزوین که از همکاران و برگزیدگان این دوره بودند، شد.

