آیت‌الله اعرافی: پژوهش «زیرساخت» همه اهداف حوزه و پایه تمدن اسلامی است

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۰
آیت‌الله اعرافی: پژوهش «زیرساخت» همه اهداف حوزه و پایه تمدن اسلامی است

آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی در قم، پژوهش را زیرساخت حیاتی تمامی اهداف حوزه دانست. وی با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر نیازهای تمدنی و علمی جامعه، از «قافله پاسخگویی» عقب است، اعلام کرد که بر هر طلبه جوانی که استعداد دارد، واجب عینی است که در مسیر اجتهاد و نظریه‌پردازی بماند و تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید در قم، سخنان خود را با تبریک هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه آغاز کرد.

وی ضمن تقدیر از داوران، ارزیابان، گروه‌های علمی و طلاب و اساتیدی که در این مسابقه هماهنگ کشوری مشارکت کردند، بر اهمیت اهتمام به فرهنگ و عمل پژوهش در کشور و به‌ویژه در حوزه‌های علمیه تأکید کرد. وی همچنین یاد و نام امام خمینی (ره) که سلسله‌جنبان عرصه‌های جدید علم و پژوهش بود، و شهدای مقاومت را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر حوزه‌های علمیه، پژوهش را یک «زیرساخت مهم و پایه» تمامی اهداف و وظایف حوزه دانست. وی افزود: «پژوهش یک نخ تسبیح مشترکی است که تقریباً در هر پنج هدف و مقصد و ارکان هویتی حوزه که در پیام [حوزه پیشرو و سرآمد] آمده است، نقش دارد».

وی تصریح کرد که هویت حوزه، هویتی دانش‌بنیان است و تدوین و تبیین نظامات اجتماعی برای نظام اسلامی و انقلاب، و ساختن کلان نظریه‌های تمدنی، بر پایه تحقیق درست و اندیشه‌ورزی صحیح استوار است و نیز اضافه کرد که گزاره‌های متفرق باید توسط کاروان محققان و پژوهشگران به نظامات و منظومه‌ها تبدیل شود.

خالی بودن دست حوزه در پاسخگویی به نیازهای پژوهشی

آیت‌الله اعرافی ضمن اشاره به تلاش‌های ارزشمند و گام‌های بزرگی که در قلمروی پژوهش برداشته شده، هشدار داد: «آنگاه که به پژوهش به مقوله روح همه تلاش‌های حوزه، نگاه کنیم و نیازها را ببینیم، آنگاه باید بگوییم ما از قافله پاسخ‌گویی عقب هستیم». وی بیان کرد که هزاران سؤال، پرسش، نیاز و انتظار علمی و پژوهشی پیرامون حوزه را فرا گرفته است و این رسالت سنگینی است.

مدیر حوزه‌های علمیه وظیفه طلاب مستعد را سنگین خواند و اظهار داشت: «هر طلبه جوان عزیزی که در خود قابلیت و استعداد و آمادگی برای وصول به درجات بالای فقهی و کلامی و حدیثی و تفسیری و فلسفی می‌بیند، بدون تردید واجب عینی است بر وی که بماند و وادی‌های علم و تحقیق را درنوردد».

وی این تلاش علمی مجدانه را وظیفه شرعی و واجب عینی دانست و تأکید کرد که طلاب باید بر سر «پیمان اجتهاد و وصول به قله نظریه‌پردازی» در علوم اسلامی بایستند.

اعرافی متذکر شد: «ما هزاران مجتهد تمام و متخصص در ابعاد گوناگون فقهی نیاز داریم [که] اکنون در دسترس نیست» و همچنین «هزاران فیلسوف و متکلم با رویکردهای جدید و ناظر به مباحث مقارن و تطبیقی لازم داریم [که] در دسترس نیست».

لزوم عمق اجتهادی در پژوهش‌های جدید

مدیر حوزه‌های علمیه در مورد ماهیت پژوهش‌های حوزوی، بر «عمق و دقت لازم» در کار پژوهش حوزوی تأکید کرد. وی افزود: «نوآوری و ابتکار و خلاقیت نباید ما را از عمق و نگاه عمیق اجتهادی باز دارد».

آیت‌الله اعرافی هشدار داد که ورود با روش‌های سست و غیرمتقن به عرصه‌های جدید، حوزه را به ناکجاآباد می‌برد.

وی هدف از حضور در حوزه را آموختن منا هج اجتهادی و حکمی و عقلی و استوار در فهم نصوص و متون دین دانست.

انقلاب ماهیت در هوش مصنوعی

مدیر حوزه‌های علمیه به تحولات ناشی از هوش مصنوعی و علوم شناختی اشاره کرد و گفت: «این فرایند کلاً با آنچه که تا یک دهه قبل بود، زیر و رو شد، اکنون انقلاب ماهیت رخ داده است».

وی تصریح کرد که هوش مصنوعی دیگر صرفاً ابزار نیست، بلکه تبدیل به مشارکت‌کننده و تولیدکننده در تحقیق شده است.

وی تأکید کرد که محققان و نهاد تحقیق در حوزه باید در این تراز خود را بازسازی کنند، چرا که تحولات آینده چیز دیگری است و به عنوان مثال به نهضت ترجمه اشاره کرد و گفت: «۸۰، ۹۰ درصد این راه [ترجمه متون به زبان‌های دیگر] را می‌شود داد [به هوش مصنوعی]» و این مسئله در یکی دو سال آینده تمام خواهد شد.

