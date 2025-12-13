به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره علامه حلی و سومین جشنواره پژوهشی اساتید در قم، سخنان خود را با تبریک هفته پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه آغاز کرد.

وی ضمن تقدیر از داوران، ارزیابان، گروه‌های علمی و طلاب و اساتیدی که در این مسابقه هماهنگ کشوری مشارکت کردند، بر اهمیت اهتمام به فرهنگ و عمل پژوهش در کشور و به‌ویژه در حوزه‌های علمیه تأکید کرد. وی همچنین یاد و نام امام خمینی (ره) که سلسله‌جنبان عرصه‌های جدید علم و پژوهش بود، و شهدای مقاومت را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر حوزه‌های علمیه، پژوهش را یک «زیرساخت مهم و پایه» تمامی اهداف و وظایف حوزه دانست. وی افزود: «پژوهش یک نخ تسبیح مشترکی است که تقریباً در هر پنج هدف و مقصد و ارکان هویتی حوزه که در پیام [حوزه پیشرو و سرآمد] آمده است، نقش دارد».

وی تصریح کرد که هویت حوزه، هویتی دانش‌بنیان است و تدوین و تبیین نظامات اجتماعی برای نظام اسلامی و انقلاب، و ساختن کلان نظریه‌های تمدنی، بر پایه تحقیق درست و اندیشه‌ورزی صحیح استوار است و نیز اضافه کرد که گزاره‌های متفرق باید توسط کاروان محققان و پژوهشگران به نظامات و منظومه‌ها تبدیل شود.

خالی بودن دست حوزه در پاسخگویی به نیازهای پژوهشی

آیت‌الله اعرافی ضمن اشاره به تلاش‌های ارزشمند و گام‌های بزرگی که در قلمروی پژوهش برداشته شده، هشدار داد: «آنگاه که به پژوهش به مقوله روح همه تلاش‌های حوزه، نگاه کنیم و نیازها را ببینیم، آنگاه باید بگوییم ما از قافله پاسخ‌گویی عقب هستیم». وی بیان کرد که هزاران سؤال، پرسش، نیاز و انتظار علمی و پژوهشی پیرامون حوزه را فرا گرفته است و این رسالت سنگینی است.

مدیر حوزه‌های علمیه وظیفه طلاب مستعد را سنگین خواند و اظهار داشت: «هر طلبه جوان عزیزی که در خود قابلیت و استعداد و آمادگی برای وصول به درجات بالای فقهی و کلامی و حدیثی و تفسیری و فلسفی می‌بیند، بدون تردید واجب عینی است بر وی که بماند و وادی‌های علم و تحقیق را درنوردد».

وی این تلاش علمی مجدانه را وظیفه شرعی و واجب عینی دانست و تأکید کرد که طلاب باید بر سر «پیمان اجتهاد و وصول به قله نظریه‌پردازی» در علوم اسلامی بایستند.

اعرافی متذکر شد: «ما هزاران مجتهد تمام و متخصص در ابعاد گوناگون فقهی نیاز داریم [که] اکنون در دسترس نیست» و همچنین «هزاران فیلسوف و متکلم با رویکردهای جدید و ناظر به مباحث مقارن و تطبیقی لازم داریم [که] در دسترس نیست».

لزوم عمق اجتهادی در پژوهش‌های جدید

مدیر حوزه‌های علمیه در مورد ماهیت پژوهش‌های حوزوی، بر «عمق و دقت لازم» در کار پژوهش حوزوی تأکید کرد. وی افزود: «نوآوری و ابتکار و خلاقیت نباید ما را از عمق و نگاه عمیق اجتهادی باز دارد».

آیت‌الله اعرافی هشدار داد که ورود با روش‌های سست و غیرمتقن به عرصه‌های جدید، حوزه را به ناکجاآباد می‌برد.

وی هدف از حضور در حوزه را آموختن منا هج اجتهادی و حکمی و عقلی و استوار در فهم نصوص و متون دین دانست.

انقلاب ماهیت در هوش مصنوعی

مدیر حوزه‌های علمیه به تحولات ناشی از هوش مصنوعی و علوم شناختی اشاره کرد و گفت: «این فرایند کلاً با آنچه که تا یک دهه قبل بود، زیر و رو شد، اکنون انقلاب ماهیت رخ داده است».

وی تصریح کرد که هوش مصنوعی دیگر صرفاً ابزار نیست، بلکه تبدیل به مشارکت‌کننده و تولیدکننده در تحقیق شده است.

وی تأکید کرد که محققان و نهاد تحقیق در حوزه باید در این تراز خود را بازسازی کنند، چرا که تحولات آینده چیز دیگری است و به عنوان مثال به نهضت ترجمه اشاره کرد و گفت: «۸۰، ۹۰ درصد این راه [ترجمه متون به زبان‌های دیگر] را می‌شود داد [به هوش مصنوعی]» و این مسئله در یکی دو سال آینده تمام خواهد شد.

