به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حامد حجتی، سرپرست اداره کل پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای قم، امروز شنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۴) در نشستی خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، به تبیین دستاوردها و برنامههای این اداره کل پرداخت.
وی با تبریک هفته پژوهش، بر اهمیت توجه به امر پژوهش در روزگاری که رسانهها سرعت بالایی گرفتهاند، برای بخشیدن عمق لازم به موضوع رفتار رسانهای تأکید کرد.
وی بیان داشت که این اداره کل حدود ۳۰ سال است که در پژوهشهای رسانهای اعم از بنیادی، کاربردی و راهبردی فعالیت میکند.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتی به آماری از تولیدات این اداره کل اشاره کرد و گفت: حاصل تلاشهای سی ساله در این مجموعه، تولید نزدیک به ۱۱۰۰ عنوان کتاب بین رشتهای در حوزه رسانه و معارف اسلامی است.
وی همچنین از انتشار حدود ۱۲۰ شماره نشریه در این سالها خبر داد و افزود: در این مدت تقریباً هر ۱۰ روز یک اثر منتشر شده است که جزء افتخارات این مجموعه به شمار میآید.
تولیدات و نشریات تخصصی اداره کل
سرپرست اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه ملی، نشریات فعال این مجموعه را معرفی کرد و اظهار داشت: نشریه «سیاحت غرب» که نقد غرب را از زبان خود غربیها مطرح میکند، یکی از قدیمیترین نشریات ماست و برای پژوهشگران، محققان و برنامهسازان فوقالعاده جذاب است.
وی همچنین از نشریه علمی ترویجی «دین و رسانه»، نشریه «اشارات» که برای تولید متن برنامهسازان در سازمان صدا و سیما و نهادهای رسانهای استفاده میشود، نشریه تخصصی «ساحت» در حوزه سبک زندگی، و نشریه «امواج شبهه» که به صورت محرمانه به جریانشناسی شبهات مطرح شده در شبکههای فارسیزبان علیه معارف اسلامی میپردازد، نام برد.
ثبت تاریخ شفاهی و ساماندهی کارشناسان
حجتی افزود: از کارهای مهمی که در این اداره کل انجام شده، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی علمای حوزه علمیه است. تاکنون تاریخ شفاهی نزدیک به ۴۵۰ نفر از علما ضبط شده و برای این تعداد، نزدیک به ۱۴۰ هزار دقیقه راش از اندیشمندان ثبت گردیده است.
وی افزود که در حال حاضر، این اداره کل یک بانک اطلاعات کارشناسان حدود ۲۰۰۰ نفری از فضلای حوزه را در اختیار دارد که برای مراکز برنامهسازی ارسال میشود.
حجتی خاطرنشان کرد که بنا به دستورات صورت گرفته، روند جدیدی برای ساماندهی کارشناسان دینی در تفاهم سازمان صدا و سیما و حوزههای علمیه در حال تدارک است که امیدواریم سامانه مربوطه تا پایان سال راهاندازی شود.
«پیکبرگ کتاب»؛ ابتکاری برای نشر الکترونیک
دکتر حجتی در ادامه از ابتکار جدید این اداره کل برای غلبه بر مشکلات نشر و بالا رفتن قیمتها رونمایی کرد و گفت: «پیکبرگ کتاب و نشریات» به عنوان کارت پستال کتاب، امروز رونمایی میشود و توضیح داد که از این به بعد به جای ارسال کتاب فیزیکی، یک کارت پستال حاوی اطلاعات و یک کیوآر کد ارسال میشود که مخاطبان با اسکن آن، میتوانند به محتوای الکترونیک اثر دسترسی یابند. این حرکت برای رساندن آثار تولیدی به دست مخاطب اصلی صورت میگیرد، چرا که هماکنون شمارگان تیراژ کتاب در کشور به زیر ۱۰۰ نسخه رسیده است.
وی تأکید کرد که این ابتکار باعث میشود که آثار قابل ارائه، به دست ۲۵۰۰ نفر از برنامهسازان اثرگذار در سازمان صداوسیما برسد که پیش از این ارتباط مجموعه با آنان به دلیل گرانی کتاب قطع شده بود.
حجتی این کار را یک ابتکار متفاوت خواند و ابراز امیدواری کرد که این اقدام الگویی برای سایر مجموعههای حوزوی در انتقال محتوا به شکلهای نوین باشد.
طراحی دستیار هوش مصنوعی برای محتوای در پژوهشهای صدا و سیما
سرپرست اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه ملی، از حرکت این مجموعه به سمت استفاده از هوش مصنوعی خبر داد و تصریح کرد که این اداره کل مدعی است ظرف ۳۰ سال گذشته هیچ موضوعی در رسانه نیست که دربارهاش کار نکرده باشند و در حال پیگیری دستیار هوش مصنوعی برای مجموعه آثار خود هستند.
وی هدف از راهاندازی این دستیار هوش مصنوعی را پاسخگویی به سؤالات از مجموعه آثار متقن خود مجموعه و جلوگیری از ارائه مطالب غیرمستند توسط هوش مصنوعیهای گسترده عنوان کرد.
........
پایان پیام/
نظر شما