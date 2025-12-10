به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس سالانه «شبکه مسلمانان کارگر» در بریتانیا امسال در فضایی متفاوت از یک نشست صرفا سیاسی، به صحنه‌ای برای طرح نگرانی‌های گسترده جامعه مسلمان نسبت به افزایش اسلام‌هراسی، تهدید فزاینده جریان‌های افراطی راست و مواضع دولت در قبال بحران‌های جهانی، به‌ویژه جنگ غزه، تبدیل شد.

در این نشست، لوسی پاول، معاون حزب کارگر، با اذعان به شکاف میان حزب و مسلمانان تأکید کرد که جامعه مسلمان در سایه افزایش اسلام‌هراسی با ترس و بی‌اعتمادی روزافزون مواجه است و گفت حزب باید «در کنار» مسلمانان بایستد. با این حال، منتقدان تأکید کردند که سخنان او فاقد اشاره به نارضایتی گسترده مسلمانان از سیاست‌های حزب درباره غزه و بی‌توجهی به انتقادات داخلی بود.

در ادامه، روسنا آلین‌خان، نماینده توتینگ، مسلمانان را به حفظ هویت دینی و مقابله با نفرت‌پراکنی تشویق کرد. جان مک‌دانل، نماینده چپ‌گرای پارلمان، ظهور چهره‌های افراطی راست افراطی در انگلیس را نگران‌کننده خواند و گفت این جریان‌ها مهاجران و سپس همه افراد «با چهره‌های تیره» را هدف قرار داده‌اند. او خواستار مقابله مستقیم با این روند شد.

سخنرانان متعددی در این نشست، افزایش جرایم ناشی از نفرت، فشار رسانه‌های راست‌گرا و خلأهای قانونی در تعریف اسلام‌هراسی را از چالش‌های اصلی برشمردند و خواستار تدوین یک تعریف روشن و الزام‌آور قانونی برای مقابله با اسلام‌هراسی شدند.

در بخش دیگری از برنامه، ریچارد برگن، نماینده لیدز شرقی، سیاست‌های دوگانه دولت در قبال تحریم مسئولان اسرائیلی را نقد کرد و با استقبال حاضران از طرح جدید خود برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه اسرائیل خبر داد. او تأکید کرد که فشار بین‌المللی برای توقف «جنایات جنگی» و پایان اشغال ضروری است.

شرکت‌کنندگان همچنین موضع دولت در قبال غزه را «خیانت عمیق» به جامعه مسلمان توصیف کرده و تعلیق برخی مجوزهای صادرات سلاح و شناسایی دولت فلسطین را ناکافی دانستند. رؤسای شبکه مسلمانان کارگر نیز اعلام کردند دولت بریتانیا هنوز فاصله زیادی با خواسته‌های مسلمانان دارد و باید اقدامات عملی بیشتری در قبال بحران غزه انجام دهد.

