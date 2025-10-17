  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار نشر، سايت و نرم‌افزار

تشریح دستاوردهای جدید هوش مصنوعی مرکز نور در قم / گفتگو با تفاسیر قرآن / هدف مرکز نور، ارائه دستیار جامع هوشمند علوم اسلامی است

۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۱
کد خبر: 1739535
تشریح دستاوردهای جدید هوش مصنوعی مرکز نور در قم / گفتگو با تفاسیر قرآن / هدف مرکز نور، ارائه دستیار جامع هوشمند علوم اسلامی است

جدیدترین دستاوردهای آزمایشگاه هوش مصنوعی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، در نشستی تخصصی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ارائه گردید . مهندس علی دانش ارائه‌دهنده این نشست بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) در سال ۱۳۶۸ به دستور رهبری تأسیس شد و هدف اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات برای افزایش سرعت در کارهای پژوهشی و تسهیل دسترسی به منابع اسلامی بوده است . ورود هوش مصنوعی به این مرکز تقریباً ۱۵ سال پیش رخ داده و اولین سمینار تخصصی در این زمینه در سال ۱۳۹۰ برگزار شد . مرکز در محصولات خود، قابلیت‌های هوش مصنوعی را در مراحل ورود اطلاعات، فرآوری و عرضه اطلاعات به‌کار گرفته است .

قابلیت‌های گذشته مرکز نور

آزمایشگاه هوش مصنوعی مرکز نور در طول این مدت، بیش از ۵۰ نوع قابلیت را توسعه داده است . از مهم‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی که قبلاً در مرکز پیاده‌سازی شده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اعراب‌گذاری هوشمند ماشینی: یک مدل هوش مصنوعی با استفاده از ۴۰۰ جلد کتاب حدیثی، متون عربی را با دقت حدود ۹۰ درصد اعراب‌گذاری می‌کند .
  • برچسب‌گذاری خودکار احادیث و آیات: این سیستم، آیات و احادیث را در متون شناسایی کرده و آن‌ها را به منابع اصلی لینک می‌دهد . همچنین، این قابلیت می‌تواند در تشخیص احادیثی که احتمال جعلی بودن دارند و در پایگاه‌های جامع مرکز موجود نیستند، کمک کند .
  • لینک‌پذیری پاورقی‌ها: بیش از ۴ میلیون پاورقی در پایگاه نورلایب به کمک هوش مصنوعی تحلیل شده و به منبع اصلی در کتاب‌های مرجع لینک داده شده است .
  • جستجوپذیر کردن متون تصویری: بیش از یک میلیون صفحه اسکن شده از مقالات و کتاب‌ها با دقت بالای ۹۰ درصد OCR و نمایه شده‌اند .

سرویس‌های نوین مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ

مهندس دانش اعلام کرد که برای همگام‌سازی با تحولات اخیر هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ، مرکز نور کارهای قبلی را به‌روزرسانی کرده و رویکردهای جدیدی را در پیش گرفته است .

  • کاهش خطای مدل‌ها با معماری RAG: مرکز نور برای کاهش خطای مدل‌های زبانی (هذیان‌گویی)، از معماری RAG (Retrieval-Augmented Generation) استفاده می‌کند . در این معماری، مطالب مرتبط با سؤال کاربر از پایگاه‌های مرکز بازیابی شده و در اختیار مدل اصلی قرار می‌گیرد تا مدل با استناد به آن منابع پاسخ دهد و از دانش ذهنی خود استفاده نکند . این رویکرد باعث کاهش خطا و افزایش شفافیت می‌شود، زیرا مدل می‌تواند به منبع پاسخ خود ارجاع دهد .

دستاوردهای جدید گفتگو محور

گفتگو با احادیث: این سرویس که بر اساس بانک بیش از ۴۰۰ هزار حدیث مرکز کار می‌کند، حدود سه ماه پیش رونمایی شد . در طراحی آن، از پنج مدل زبانی مختلف استفاده شده است . یکی از نکات مهم این سرویس، گروه‌بندی احادیث مشابه است تا از تکرار روایت‌های مشابه در پاسخ‌ها جلوگیری شده و تنوع بیشتری از احادیث مرتبط به کاربر ارائه شود .

گفتگو با تفاسیر قرآن: سرویس «گفتگو با تفاسیر قرآن» که یک روز پیش از نشست عرضه شد، مبتنی بر RAG پیشرفته بوده و محتوای بیش از ۴۰۰ عنوان تفسیر (بیش از ۲۰۰۰ جلد کتاب) را پوشش می‌دهد . قابلیت‌های مهم این سرویس عبارت‌اند از:

  • فیلترینگ هوشمند: امکان فیلتر کردن منابع بر اساس مفسر، قرن یا مذهب خاص برای محدود کردن جستجو .
  • جستجوی دو زبانه: درخواست کاربر به هر دو زبان فارسی و عربی ترجمه و بازیابی می‌شود .
  • حفظ تاریخچه گفتگو: کاربر می‌تواند سؤال خود را ادامه داده و جزئیات بیشتری درخواست کند .
  • دقت ارزیابی: ارزیابی انسانی روی ۱۰۰ سؤال، دقت نهایی مدل را ۷۷ درصد نشان داد .
  • قابلیت ارجاع: پاسخ‌های تولید شده در این سرویس دارای شناسه یونیک و لینک به منابع مرجع هستند .

جمع‌بندی هوشمند رویدادهای تاریخی: در پایگاه تاریخ مرکز، بیش از ۱۸۳ هزار رویداد تاریخی (متکی بر ۲۷۱ گزارش از منابع مختلف اهل سنت و شیعه) توسط هوش مصنوعی خلاصه‌سازی و جمع‌بندی شده است . نکته مهم این است که هر بخش از خلاصه تولید شده، به تمام منابعی که به آن موضوع اشاره کرده‌اند، لینک دارد .

 برنامه‌های آینده مرکز : 

دستیار جامع هوشمند علوم اسلامی: 
مرکز نور برنامه‌های آتی خود را بر فاین تونینگ مدل‌های زبانی بزرگ و رسیدن به یک دستیار جامع هوشمند علوم اسلامی که تمام ماژول‌های مجزا (حدیث، تفسیر، تاریخ و...) را به‌صورت یکپارچه در اختیار کاربر قرار دهد، متمرکز کرده است .

ترجمه تمام مقالات به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی:
ترجمه تمام مقالات نورمگز به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی نیز در دست اقدام است .

گفتگو با محتوای کتاب‌های نورلایب:
همچنین امکان گفتگو با محتوای کتاب‌های نورلایب نیز در برنامه مرکز نور قرار دارد .

.............................. پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha