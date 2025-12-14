به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد بزرگداشت مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیتالله العظمی گلپایگانی(ره)، در آستانه برگزاری مراسم بزرگداشت، روز یکشنبه (۲۳ آذر ۱۴۰۴)، بازدید رسانهای از مدرسه علمیه و کتابخانه وی را در قم ترتیب داد.
مراسم بزرگداشت این مرجع عالیقدر روز سهشنبه، بیست و پنجم آذرماه، پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم و با سخنرانی حجتالاسلام دکتر رفیعی برگزار خواهد شد. محورهای اصلی این بزرگداشت، تبیین شخصیت محوری مرجع، اخلاص وی و خدمات ماندگار وی است که پس از رحلت نیز توسط بیت ایشان دنبال شده است.
گزارشی از مجموعه علمی و کتابخانه مرجع فقید
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام والمسلمین هادی اندیشه، مدیر کتابخانه آیتالله العظمی گلپایگانی، در جریان این بازدید اعلام کرد که کار ساخت کتابخانه از سال ۱۳۶۶ آغاز و در سال ۱۳۷۱ افتتاح شد. این کتابخانه اکنون حدود ۱۵۰ هزار جلد کتاب دارد که بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار جلد آن شامل نسخ خطی است.
در گنجینه نسخ خطی، صفحاتی از قرآن کریم که منسوب به امام سجاد(ع) است و بر روی پوست آهو و به خط کوفی در قرن دوم هجری نگاشته شده، نگهداری میشود. همچنین قریب به ۶ هزار نسخه کتاب چاپ سنگی و سربی در مخزن اصلی کتابخانه وجود دارد.
آغاز مرجعیت با عنایت امام زمان(عج) و تربیت شاگردان
آیتالله حاج سید جواد گلپایگانی، فرزند مرجع فقید، در این نشست به تشریح ابعاد زندگی و خدمات وی پرداخت. مرجع فقید در کودکی و در سن ده سالگی یتیم شد. وی پس از تحصیل در گلپایگان و عراق، به دعوت آیتالله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم آمد. آیتالله گلپایگانی در زمان زعامت آیتالله حائری یزدی، با توسل به حضرت ولیعصر(عج) خوابی دید که به ایشان نوید داد: «به شیخ عبدالکریم بگویید نگران نباشد؛ به برکت دعاهای (یا گریههای) امام زمان (عج)، وجوه به قم سرازیر شد».
وی همچنین در دوران مرجعیت رسمی ۳۲ ساله خود (از ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۲)، نخستین مدرسه حوزوی با برنامهریزی مدون را در قم تأسیس کرد. این مدرسه که اکنون در همان مکان (منزل مرحوم تولیت حضرت معصومه (س)) قرار دارد، روزانه میزبان حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ درس حوزوی است.
خدمات ماندگار در داخل و خارج کشور
دبیر ستاد بزرگداشت، سید محمدرضا برقعی، با بیان اینکه مرجع فقید بیش از ۴۲ سال خدمت کرد، تأسیس مرکز اسلامی شیعیان در لندن را یکی از ابتکارات مهم وی در سال ۱۳۴۰ دانست که به پایگاه بزرگ تشیع در قلب اروپا تبدیل شده است. همچنین خدمات وی در هندوستان، افغانستان، پاکستان، آمریکا و قاره آفریقا نیز صورت گرفته است.
آیتالله گلپایگانی در داخل کشور نیز در بحرانهای مختلف نظیر زلزله قزوین، فردوس و رودبار پیشگام بود و به عنوان مثال در زلزله فردوس (۱۳۴۶) خانههای پیشساخته را برای زلزلهزدگان فراهم کرد. وی همچنین در سال ۱۳۶۹ کلیه خانههای بهداشت آسیبدیده در رودبار (۷۰ تا ۸۰ مرکز) را تعمیر و بازسازی نمود.
وی در ادامه با اشاره به واقعه حمله کماندوهای رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ و ممانعت ساواک از پذیرش مجروحین در بیمارستانها، بیان کرد: مرجع فقید پس از مشاهده عدم رسیدگی و برخورد ناشایست با طلاب مجروح، تصمیم خود برای تأسیس بیمارستانی با کادر تحت اختیار خود را جدیتر کرد.
استمرار اقدامات و دغدغههای فعلی
آیتالله حاج سید جواد گلپایگانی تأکید کرد که پس از رحلت مرجع فقید، منویات وی از جمله استمرار فعالیت مدرسه و توسعه کتابخانه ادامه یافته است. همچنین یک بیمارستان مجهز در زادگاه وی (گوگد گلپایگان) تأسیس شده است. با این حال، وی در خصوص بیمارستان قم ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که این بیمارستان در حال حاضر از اختیار مدیریت بیت مرجعیت خارج شده و شکایات زیادی بابت اجحاف در حق مراجعان به دفتر وی میرسد.
..........
پایان پیام/
نظر شما