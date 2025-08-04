به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ در ادامه برنامههای بزرگداشت ششمین سالگرد ارتحال آیتالله محسنی، مراسم باشکوه ختم قرآن کریم و نکوداشت مقام شامخ این مرجع فقه و اندیشه، روز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ هجری شمسی از ساعت ۳ تا ۶ عصر در حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) در کابل برگزار میشود.
در این محفل معنوی، جمعی از علمای اعلام، اساتید دانشگاه، مجاهدین، شخصیتهای علمی، فرهنگی، دینی و اجتماعی، متنفذین مردمی و اقشار مختلف مردم متدین کابل حضور خواهند یافت.
آیتالله محسنی از چهرههای برجسته علمی و مؤثر در تاریخ معاصر افغانستان بود که با تأسیس نهادهای مهمی چون شورای اخوت اسلامی، دانشگاه خاتمالنبیین(ص) و تلویزیون تمدن، نقشی ماندگار در تقویت بنیانهای دینی، فرهنگی و تمدنی کشور ایفا کرد.
این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای علمی، دینی و وحدتگرایانه این عالم فقید و بهرهگیری از معارف قرآنی خواهد بود.
