به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر دینی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، مجوزی برای برگزاری مراسم ترحیم و عزاداری برای همسر فقید ایشان در استانهای عراق صادر نشده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در بیانیه دفتر آیت الله سیستانی آمده است، بدین وسیله به اطلاع تمامی برادران گرامی میرسانیم که هیچ مجوزی برای برگزاری مراسم ترحیم برای بانوی تازه درگذشته (رحمها الله)، همسر مکرمه حضرت آیتالله العظمی سید علی سیستانی، در استانها صادر نشده است.
گفتنی است، دفتر آیتالله العظمی سیستانی یکشنبه گذشته خبر درگذشت این بانوی جلیله علویه، همسر مکرمه مرجع عالیقدر و دختر آیتالله سید میرزا حسن را اعلام کرده بود.
در پی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر دینی، مقامات بلندپایه سیاسی شماری از کشورها و مقامات عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، نایب رئیس اول مجلس نمایندگان و رهبر جریان حکمت ملی عراق، با صدور بیانیههایی جداگانه، این ضایعه را به ساحت مرجعیت و بیت ایشان تسلیت گفتند.
