به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اندیشه، مدیر کتابخانه آیت‌الله العظمی گلپایگانی، به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در جریان بازدید رسانه‌ای از مجموعه مدرسه علمیه و کتابخانه این مرجع فقید، تاریخچه تأسیس این مرکز را تشریح کرد. وی گفت کار ساخت کتابخانه در سال ۱۳۶۶ آغاز شد و در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر کتابخانه افزود: تا سال ۱۳۹۵، با یک بازسازی اساسی، بخش‌هایی جدید به کتابخانه ملحق شد و سالن‌های جدیدی احداث گردید. این سالن‌ها شامل سالن مطالعه محققین، سالن مطالعه عمومی، تالار تفسیر قرآن و علوم قرآنی، مخزن امانی کتابخانه و مخزن عمومی است. همچنین یک مخزن برای بخش مبادله و اهدای کتب مازاد در نظر گرفته شده است.

خدمات‌دهی به محققان و آمار منابع

هادی اندیشه با تأکید بر محتوای غنی کتابخانه در حوزه علوم اسلامی و انسانی، بخش امانی را یکی از پرمراجعه‌ترین قسمت‌های خدمات‌دهی برشمرد و گفت: در این بخش حدود ۳۰ هزار جلد کتاب در اختیار محققان دانشگاهی و حوزوی قرار گرفته است و روزانه طلاب و دانشجویان می‌توانند از این منابع به صورت امانت استفاده کنند.

مدیر کتابخانه در خصوص مجموع کل منابع این مرکز توضیح داد که تقریباً ۱۵۰ هزار جلد کتاب در کل کتابخانه نگهداری می‌شود.

وی توزیع این منابع را این‌گونه تشریح کرد:

بخش امانی: حدود ۳۰ هزار جلد.

مخزن عمومی: قریب ۶۵ هزار عنوان کتاب.

تالار محققان: قریب ۱۰ هزار جلد.

تالار عمومی: حدود ۵۰۰ جلد کتاب.

تالار تفسیر و علوم قرآن: حدود ۷ هزار جلد کتاب تخصصی.

نوسازی مخازن و قفسه‌های ریلی

هادی اندیشه با اشاره مجدد به قدمت کتابخانه (آغاز ساخت در ۶۶ و افتتاح در ۷۱)، بیان کرد که تا سال ۱۳۹۵ خدمات در بخش‌های امانی و قرائت‌خانه ارائه می‌شد و پس از آن تغییرات و گسترش سالن‌ها اتفاق افتاد.

مدیر کتابخانه افزود: در مخزن عمومی، که نسخه اصلی مجموعه کتاب‌ها در آن نگهداری می‌شود، با حمایت متولی محترم، در طول دو سال اخیر تمامی قفسه‌های کتابخانه به قفسه‌های جدید ریلی تبدیل شد. قریب ۳۲۴ قفسه در این سالن استقرار پیدا کرده است و نسخه اصلی در این مخزن امانت داده نمی‌شود؛ بلکه نسخه‌های دوم، سوم و چهارم در مخازن امانی، محققین و عمومی قابل استفاده هستند.

گنجینه نسخ خطی و منابع نفیس

اندیشه درباره گنجینه نسخ خطی توضیح داد که تا قبل از سال ۱۳۹۶، این نسخ در زیرزمینی مجاور کتابخانه نگهداری می‌شد که از حیث آسیب‌های احتمالی مانند ترکیدگی لوله، بسیار خطرناک بود. خوشبختانه آسیب جدی به کتب وارد نشد و پس از آن، کتاب‌ها در یک برنامه دقیق جابه‌جا و قفسه‌بندی شدند. وی اعلام کرد که نزدیک به ۱۳ تا ۱۴ هزار کتاب خطی، اعم از قرآن و سایر کتب، در این مخزن نگهداری می‌شود.

نسخ خطی کتابخانه همگی قریب ۲۰ سال پیش فهرست‌نویسی، تصویربرداری و فریم به فریم با کیفیت خوب تهیه شده‌اند. وی به یکی از موارد منحصر به فرد در این مجموعه اشاره کرد: صفحاتی از قرآن کریم که منسوب به حضرت امام سجاد (ع) است. این صفحات بر روی پوست آهو و به خط کوفی نگاشته شده است و بر اساس تحقیقات انجام شده، مربوط به قرن دوم هجری است و زرکوب است. این قرآن شامل هفت برگه است.

صفحاتی از قرآن کریم که منسوب به حضرت امام سجاد(ع)

ساماندهی منابع چاپی و به روزرسانی فهرست‌ها

اندیشه درباره سایر مجموعه‌های در حال ساماندهی گفت: کتب مطبوعات و نشریات، کتب چاپ سنگی و سربی، و کتب لاتین و کتب مازاد مجموعه، در حال انتقال به مخزن مادر هستند. در حال حاضر، کتب لاتین تقریباً تماماً جابه‌جا و منتقل شده، فهرست‌نویسی و کدگذاری شده‌اند.

وی افزود: مجموعه کتب چاپ سنگی و سربی نیز منتقل شده است که قریب ۶ هزار نسخه را شامل می‌شود. این نسخه‌ها کاملاً گردگیری، فهرست‌نویسی و منتقل شده‌اند و برای آن‌ها پوشش (کاور) در نظر گرفته شده است و اضافه کرد: اهمیت این کتب را پس از نسخ خطی و چاپی بسیار قدیم، در اولویت دوم منابع کتابخانه برشمرد.

فهرست‌نویسی و برنامه‌ریزی آتی

مدیر کتابخانه اشاره کرد که در حال حاضر از فضای تالار تفسیر و علوم قرآن به صورت موقت برای بخش مجموعه‌سازی کتابخانه استفاده می‌شود. در این بخش خواهران و برادران مشغول فهرست‌نویسی و ثبت کتاب‌ها در نرم‌افزار کاوش هستند. تمامی کتب ورودی ثبت شده و کتب قدیمی، به ویژه سنگی و سربی، به‌روزآوری می‌شوند. وی مجموعه‌ای از قرآن‌ها به زبان‌های مختلف را نیز در این بخش نشان داد.

اندیشه با ارائه نمونه‌هایی از ژورنال‌های فرانسوی که در حال آماده‌سازی برای صحافی هستند، تأکید کرد که مجموعه کتب سنگی و سربی از ردیف‌های قدیمی منتقل شده‌اند و موارد باقی‌مانده شامل تعدادی کتب لاتین است که هنوز به فهرست نهایی نرسیده‌اند. همچنین مجموعه‌ای از نشریات سال‌های پیش و پس از انقلاب و روزنامه‌های سال‌های گذشته در این بخش قرار دارند. وی ابراز امیدواری کرد که این بخش‌ها تا پایان سال کاملاً تخلیه شده و منابع به مخزن اصلی منتقل و در اختیار محققان قرار گیرد.

