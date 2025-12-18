به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که «گیدون سعار» وزیر خارجه این رژیم، در حال بررسی بستن سفارت اسرائیل در نروژ به دلیل مواضع این کشور در حمایت از فلسطین است.

روزنامه یدیعوت آحرونوت شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که سفارت اسرائیل در نروژ از ماه مه 2024 (اردیبهشت 1403) بدون سفیر فعالیت می‌کند؛ چرا که سفیر پیشین، پس از به رسمیت شناختن رسمی دولت فلسطین توسط نروژ، برای مشورت به تل‌آویو بازگشت و از آن زمان اداره سفارت بر عهده معاون اوست. وزارت خارجه اسرائیل اکنون در حال بررسی سرنوشت این سفارتخانه است.

اسرائیل امیدوار بود پس از انتخابات نروژ تغییرات سیاسی رخ دهد و روابط دو کشور بهبود یابد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و دولت چپ‌گرای نروژ که فلسطین را به رسمیت شناخته همچنان قدرت را در دست دارد. یک منبع در وزارت خارجه اسرائیل به یدیعوت آحرونوت گفت: «نروژ از کشورهایی است که بیشترین آسیب را به اسرائیل وارد می‌کند و در محافل بین‌المللی علیه آن اقدام می‌نماید، به همین دلیل موضوع بستن سفارت در حال بررسی است.»

حمایت گسترده نروژ از فلسطین

نروژ از جمله کشورهای غربی است که بیشترین حمایت را از فلسطین داشته است. این کشور پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 (مهر 1402)، سرمایه‌گذاری‌های خود در اسرائیل را متوقف کرد. در دسامبر سال گذشته (آذر 1403)، صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرد که سرمایه‌های خود را از شرکت اسرائیلی "بیزک" به دلیل ارائه خدمات به شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری خارج کرده است.

در ژوئیه سال قبل‌تر (تیر 1402)، وزیر خارجه نروژ، تصمیم اسرائیل برای "قانونی‌سازی" پنج پایگاه شهرک‌نشین را محکوم کرد و ساخت 6016 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را "غیرقابل قبول" دانست.

در اوت 2024 (مرداد 1403)، وزارت خارجه اسرائیل اقدامات تنبیهی علیه نروژ اتخاذ کرد؛ از جمله لغو جایگاه دیپلماتیک دیپلمات‌های نروژی در فلسطین و لغو ویزای آنان ظرف سه ماه. در سپتامبر 2024 (شهریور 1403)، خبرگزاری رویترز گزارش داد که صندوق ثروت ملی نروژ با دارایی 1.7 تریلیون دلار ممکن است سهام شرکت‌هایی را که در اشغالگری اسرائیل مشارکت دارند، بفروشد.

اعتراضات مردمی در نروژ علیه اسرائیل

در سطح مردمی نیز نروژ شاهد اعتراضات گسترده علیه اسرائیل بوده است. مسابقه فوتبال میان تیم ملی نروژ و اسرائیل در اسلو با اعتراضات و تدابیر شدید امنیتی همراه شد و پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد. پیش از بازی، صدها نفر از حامیان فلسطین مقابل پارلمان تجمع کرده و لباس تیم ملی فلسطین را بر تن داشتند. یکی از هواداران نروژی به نام یوهان گفت: «این مسابقه نباید برگزار می‌شد. اگر روسیه کنار گذاشته شد، اسرائیل هم باید کنار گذاشته شود.» او افزود: «بهترین کاری که نروژ می‌تواند انجام دهد، نابود کردن امید اسرائیل برای صعود به جام جهانی است.»

