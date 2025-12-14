نویسنده مسیحی: حضرت فاطمه زهرا(س) تجسم کامل فضایل انسانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میشل گعدی، اندیشمند و نویسنده مسیحی لبنانی، در بخشی از کتاب خود با عنوان «زهرا، پیشوای زنان ادب»، حضرت فاطمه زهرا(س) را تجسم کامل فضایل انسانی توصیف می‌کند.

او می‌نویسد با ولادت حضرت زهرا، نظام مردسالار و سنت زنده‌به‌گور کردن دختران پایان یافت و زنان عرب با الگوی صبر، شجاعت، دانش، تقوا و کرامت آشنا شدند.

به باور میشل گعدی، حضرت فاطمه زهرا (س) با پذیرش مسئولیت الهی، کرامت زن را تثبیت کرد و الگویی مشترک برای زنان و مردان شد.

کتاب «زهرا، پیشوای زنان ادب» اثر ارزشمندی از میشل گعدی است و او نیز آثار دیگری در موضوع فضائل اهل‌بیت(ع) از جمله الامام زین‌العابدین والفکر المسیحی را در تالیفات خود دارد.

