به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد بزرگداشت مرجع عالی‌قدر تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره) در آستانه برگزاری مراسم سالانه خود، امروز یکشنبه (۲۳ آذر ۱۴۰۴)، با برگزاری نشستی خبری در مدرسه علمیه و کتابخانه آن مرجع فقید، به تشریح برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدرضا برقعی، دبیر ستاد بزرگداشت، ضمن تشکر از اهتمام رسانه‌ها به موضوعات خاص استان قم و کشور، جزئیات برگزاری این آیین را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره) روز سه‌شنبه، بیست و پنجم آذرماه، در مسجد مقدس اعظم قم برگزار خواهد شد. این مراسم معنوی، بعد از نماز مغرب و عشاء، پذیرای عموم ارادتمندان و فضلا خواهد بود.

سخنران و محورهای اصلی مراسم

سخنران این آیین، حجت‌الاسلام دکتر رفیعی خواهد بود و سه محور اصلی برای تبیین شخصیت مرجع فقید مدنظر قرار دارد. این سه موضوع کلیدی که سال گذشته نیز مورد بحث منبری محترم قرار گرفته بود، شامل شخصیت محوری حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی، اخلاص وی و خدمات ماندگار آن مرجع و ادامه یافتن این خدمات پس از رحلت وی است.

.

.

مبانی قرآنی بزرگداشت مرجعیت

دبیر ستاد بزرگداشت با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه با استناد به آیه شریفه «وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِینَ غَیۡرَ بَعِیدٖ» دنبال شد، اعلام کرد که موضوع امسال با آیه «إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِی نَعِیمٖ» پیگیری می‌شود.

وی افزود که مفسران برای «ابرار» (نیکوکاران) سه ویژگی مهم برمی‌شمرند:

نخست، نزدیکی آنان به خداوند و حاضر بودن قدرت الهی در زندگی‌شان؛

دوم، عام و خاص بودن خدماتشان؛

و سومین ویژگی، عدم وجود خودبینی و منیت در حیاتشان.

مرجع فقید هر سه ویژگی را در وجود مبارک خود داشت.

ضرورت انتقال میراث مرجعیت به نسل جوان

برقعی در پایان تأکید کرد که این بزرگان و شخصیت‌های ماندگار، چه در حوزه فقه و فقاهت و چه در حوزه خدمات، سرمایه‌های جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

وی گفت: هر اندازه که از این سرمایه‌ها بهره‌برداری شود، هم خیر دنیا و هم خیر آخرت را در پی دارد. اهتمام رسانه‌ها می‌تواند بازتاب خدمات و فقاهت مرجع فقید را در جامعه تضمین کرده و انتقال آن به نسل جوان را برنامه‌ریزی نماید.

........

پایان پیام/