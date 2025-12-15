اظهارات وزیر دانمارک دربارۀ طرح ممنوعیت اذان در اماکن عمومی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «راسموس استوک‌لوند» (Rasmus Stoklund)، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد امکان وضع قوانین برای ممنوعیت پخش اذان از مساجد در فضای عمومی را بررسی کند؛ این در حالی است که به اذعان خود مقامات دانمارکی، بروز چنین مواردی در حال حاضر گسترده یا مشکل‌ساز نیست.

بر اساس اعلام وزارت مهاجرت و ادغام دانمارک، از میان ۹۸ شهرداری این کشور، ۷۸ شهرداری به استعلام وزیر پاسخ داده‌اند و تنها ۳ شهرداری از دریافت شکایت‌هایی درباره «اذان یا دعای با صدای بلند» خبر داده‌اند. این سه شهر شامل «کپنهاگ» (København، پایتخت دانمارک)، «بروندبی» (Brøndby، در شرق دانمارک) و «اودنسه» (Odense، در جزیره فونن) هستند.

استوک‌لوند با اذعان به اینکه مسئله اذان در دانمارک در حال حاضر «بسیار محدود» است، تأکید کرد بررسی امکان ممنوعیت قانونی آن از منظر دولت «احتیاط پیش‌دستانه» محسوب می‌شود.

وی گفت دولت نمی‌خواهد منتظر بماند تا در آینده، به گفته او، مسجدی اقدام به پخش اذان در یک منطقه شهری کند و سپس به فکر چارچوب قانونی بیفتد. وزیر مهاجرت دانمارک همچنین تصریح کرد که در حال حاضر قصد ارائه لایحه قانونی برای ممنوعیت اذان را ندارد و هدف تنها روشن شدن مبنای حقوقی برای آینده است. او یادآور شد بررسی مشابهی در سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود اما ناتمام ماند و اکنون صرفاً همان بررسی حقوقی از سر گرفته شده است.

