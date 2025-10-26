وزیر مهاجرت دانمارک خواستار ممنوعیت پخش اذان در اماکن عمومی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راسموس استوکلوند، وزیر مهاجرت و ادغام اجتماعی دانمارک، اعلام کرد که قصد دارد بررسی امکان ممنوعیت اذان از منارهها در اماکن عمومی این کشور را از سر بگیرد. پیش از این، دولت حزب سوسیالدموکرات دانمارک در سال ۲۰۲۰ اقدام مشابهی را آغاز کرده بود، اما این بررسی پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ متوقف شد.
استوکلوند با تأکید بر اینکه اذان از منارهها به هیچ وجه در دانمارک جایی ندارد، افزود: امکان تجربه چنین مراسمهایی در خاورمیانه وجود دارد، اما دانمارک هرگز خاورمیانه نخواهد بود. وی در ادامه اظهار داشت که هدفش محافظت از کشور در برابر اسلامیزه شدن تا حد امکان است و به همین دلیل از دستگاه اجرایی خود خواسته بررسی کند که آیا میتوان اذان را در اماکن عمومی ممنوع کرد یا خیر.
این مقام دانمارکی با ادعای اینکه اذانهای اسلامی «مزاحم و آزاردهنده» در این کشور اروپایی هستند، گفت: مسلمانان این کشور میتوانند آداب دینی خود را در مساجد بهطور کامل و بدون نیاز به اذانهای عمومی و بلندگوها انجام دهند. او این اقدام را نوعی سوءاستفاده نامناسب از مهماننوازی جامعه دانمارک توصیف کرده است.
بر اساس گزارشهای پیشین، وزارت مهاجرت و ادغام اجتماعی دانمارک و همچنین نهاد مربوط به امور دینی این کشور در سال ۲۰۲۰ چند درخواست از سوی جامعه اسلامی دانمارک برای برگزاری اذان دریافت کرده بودند. وزارتخانهها اعلام کردهاند که هیچ قانون مشخصی برای تنظیم اذان در دانمارک وجود ندارد و به همین دلیل صلاحیت پاسخدهی به این درخواستها را نداشتند.
استوکلوند اعلام کرده است که هدف این بررسی، ابتدا تعیین وضعیت حقوقی فعلی و بررسی تجربه کشورهای دیگر در زمینه مقررات اذان است، تا در نهایت امکان وضع قوانین جدید برای محدود کردن یا ممنوعیت اذان در اماکن عمومی فراهم شود.
