به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ چند روز پیش، انجمن پاکستانی «Pakistan Welfare Society» ،جامعۀ رفاه پاکستان، نشستی انتخاباتی در شهرداری البرتسلوند (محل برگزاری جلسات رسمی محلی) برگزار کرد. این جلسه با هدف حمایت از مظفر احمد، نامزد حزب رادیکال دانمارک (Det Radikale Venstre) در انتخابات شورای شهر ترتیب داده شده بود.
در این نشست، تنها مردان شرکت داشتند و زنان حضور نداشتند، موضوعی که باعث خشم و جنجالسازی راسموس استوکلوند، وزیر مهاجرت و ادغام اجتماعی، دانمارک شد.
استوکلوند این نشست را اسلامیسازی دانمارک خواند و به روزنامۀ محلی B.T در اظهاراتی جنجالی گفت: هر بار که چنین تلاشهایی برای اسلامیسازی دانمارک میبینیم، موی تنم سیخ میشود.
این مقام دانمارکی چندی پیش هم با بیان اینکه پخش اذان در مکانهای عمومی و منارههای مساجد جایی در این کشور ندارد، گفت قصد دارد بررسی امکان ممنوعیت اذان از منارهها در اماکن عمومی این کشور را از سر بگیرد.
.............
پایان پیام
نظر شما